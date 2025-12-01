First Dates 01 DIC 2025 - 23:31h.

Descubre al completo la cita de Gloria y Félix en 'First Dates'

Gloria tiene 68 años, es dependienta jubilada que llega desde Manresa, Barcelona para conocer el amor bajo los focos de ‘First Dates’. Se defiende como una persona muy liberal y a la que le importa muy poco lo que digan de ella. La soltera siempre se ha dedicado a sus hijos y no ha dudado en decírselo a Lidia Santos, sin embargo, son ellos los primeros que les han dicho que es su momento para buscar una pareja. Se ha quitado todo tipo de aplicaciones.

Le gustaría una persona sencilla, que sea agradable y que le haga reír. Además, cuenta que por el sexo no la van a ganar porque la tienen que “seducir”. Su cita es Félix, un taxista jubilado que llega desde Tordera, Barcelona para encontrar el amor en el restaurante de Carlos Sobera. La primera impresión de la soltera no ha sido del todo buena porque, aunque no le vea buena persona cree que es un “chuleta”.

Desde la barra del restaurante la pareja comienza a hablar sobre de dónde son y lo que les gusta hacer. Mientras que a Gloria no acaba de convencerle su soltero a Félix le pasa algo parecido: “No me gusta su pelo y me gustan con otro físico. No encaja con mis gustos”. Sin embargo, tiene claro que quiere darle una oportunidad. Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa para descubrir si están hechos el uno para el otro.

La indicación del soltero para tener una relación: "No quiero que sea celosa"

Desde la mesa, el soltero le expresa que le encantan los vinos y las mujeres, momento en el que la soltera no duda en lanzarle la pullita de "¿Te gustan mucho las mujeres? ¿Eres mujeriego?" Ante esto, él no duda en aclararle que no lo es, pero agradece a Dios que existan.

Pese a que en este punto no encontraban puntos en común, han hablado sobre qué buscan en una relación. Él cuenta que quiere una pareja, pero no quiere convivir con ella; en este momento han coincidido ambos. Gloria le cuenta que estuvo muy enamorada, pero finalmente se casó con una persona de la que no lo estaba y de nuevo, la pareja coincide cuando Félix cuenta que también se casó sin estar enamorado: "He hecho cosas que ahora no haría, como ponerle los cuernos a mi pareja".

Sobre lo que buscan en pareja, ambos quieren a una persona con la que disfrutar, convivir los fines de semana y con la que sentirse bien. Además, el soltero añade un apunte: "Y que no sea celosa". Al programa confiesa que requiere esto porque tuvo una pareja demasiado celosa.