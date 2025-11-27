Cuando los solteros se conocen más en profundidad, Mikel descubre que no comparte los mismos gustos que Reme

La reacción de un soltero al fogoso beso de su cita: “Me succionó, casi se llevó mi cabeza”

Compartir







Mikel es un rockero de 60 años que llega al restaurante de 'First Dates' acompañado de su bajo porque "viste mucho". En la barra del mismo piden que le sirvan una cerveza, eso sí, en su vaso de confianza. En el amor, jamás ha pensado en casarse ya que ha tenido muchas relaciones cortas, aunque nunca ha querido hacerle daño a ninguna: "Los rockeros somos los más respetuosos y educados que te puedes encontrar". También es detallista, pues le ha traído a su cita una pulsera con tres calaveras... ¿Le gustará a la soltera?

Su cita es Reme, de 54 años, una guisandera cuyo hobby es, claramente, el rock n' roll. Por eso, al ver el regalo que le tenía preparado su cita, ella celebra: "¡Vale, bien!". Desde la barra se hacen mutuamente el signo de 'heavy metal', justo antes de que Carlos Sobera lleve a la soltera a la mesa para que se conozcan.

La soltera le confiesa que sentía miedo de que le pusieran un "cayetano" o alguien "con la mente estrecha", por lo que al verle se queda mucho más tranquila. Sin embargo, la primera impresión del soltero es que no se siente atraído por ella: "Físicamente no me gusta". ¿Mejorará su percepción al conocerla más en profundidad durante la velada?

"Empezamos muy mal"

La soltera trata de conocer más sobre la intimidad de su cita, concretamente sobre cómo es él cuando practica relaciones sexuales: "¿Eres pasional?". Al asentir, ella le confiesa es una "dominatrix", a lo que él responde instantáneamente: "Mal. Empezamos muy mal". "Es que yo no me dejo dominar por los hombres, nunca", le señala. Y es que Mikel le marca sus límites rápidamente. "Búscate un esclavo por ahí, conmigo no cuentes", afirma a solas.

Además, Reme advierte que es una mujer "con mucho carácter" y "nada dócil". Sin embargo, el soltero también tiene una advertencia para ella: "En el momento que me dan una charla por lo que sea, yo me largo y no vuelvo más. Con una mujer no se puede discutir porque ella tiene la razón". Pero la soltera considera que es más bien cuestión de "defender tus ideas", algo que ella lleva hasta el final: "Reconozco que soy muy difícil de llevar". Por lo que su tranquilidad le echa para atrás, asegura.

Otro de los puntos en los que no coinciden es en la fidelidad pues, mientras que Reme solo piensa en una persona cuando está enamorada, Mikel es todo lo contrario: "Me gustan todas". Y es que al bajar del escenario, asegura que tiene a sus "frikifans" esperándole, lo que le hace pensar a la soltera que "se quedó estancado en sexo, drogas y rock n' roll".

Tampoco encuentran un punto en común en la política pues el soltero se considera apolítico. "Cada vez que oigo a alguien decir que ni de derechas, ni de izquierdas, tira más para la derecha que para la izquierda. Por lo tanto, voy a dar un paso a la duda", apunta la soltera.