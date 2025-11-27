Cristián decide contarle a su cita su pasado con las drogas y el doloroso motivo por el que se refugió en ellas

La reacción de una soltera "un poco satánica" al descubrir que su cita de 'First Dates' cree en Dios: "Me va a mirar fatal"

Compartir







Cristián, de 32 años, llega al restaurante de 'First Dates' para cambiar su trayectoria en el amor que hasta este momento no es que le haya ido muy bien ya que es una persona tímida que se cohíbe si la persona le parece muy interesante, asegura. Espera encontrar en el programa una persona con la que tener una buena conversación pues se define a sí mismo como "muy sensible" porque nació así.

Su cita es Sara, una mujer de 34 años que confiesa que todos los españoles que conoce le parecen "gays", aunque luego no lo sean: "Yo creo que el italiano tiene un 'sex appeal' diferente". Al soltero le parece que su cita es "un mujerón" cuyo notable acento italiano le pierde, confiesa. Sin embargo, no es la primera persona procedente de la península itálica ya que en el mundo del 'bartending' al que se dedica se mueven muchas. A ella, también le parece "un chico guapo"... ¿Triunfará el amor durante la velada?

El soltero le confiesa a su cita su pasado con las drogas

La soltera se interesa por saber si a su cita es una persona nocturna dado que es 'bartender', momento que aprovecha para confesarle su pasado: "Me ha gustado mucho la noche porque soy adicto en recuperación".

Y es que hace unos seis años, su primo falleció: "Me llamaron y me dijeron en Viena que se había suicidado". Según le cuenta a la soltera, él era su mejor amigo y su pérdida hizo que cayera "en un pozo de depresión" que, a su vez, le llevó a consumir cocaína.

"Al final vi que no era el camino a seguir", asegura. El soltero tomó la decisión de acudir a reuniones de alcohólicos y, aunque acaba de pasar por una recaída, decidió pedir de nuevo ayuda psicológica: "El 80% del proceso es hacer deporte y hablar con el psicólogo o tus amigos. Esas emociones no hay que quedártelas, hay plasmarlas siempre. ¿Por qué tienes que fingir que estás contento?"

"Lo importante es que ha encontrado una ayuda y al final ha salido. A todas las personas le puede pasar", señala a solas una conmovida soltera.