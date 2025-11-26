First Dates 26 NOV 2025 - 23:25h.

Descubre al completo la cita de José María y Mª Eugenia en 'First Dates'

Por la puerta del restaurante de 'First Dates' entra José María, de 69 años y que se define como "una especie a punto de extinguirse", ya que es gato y taxista: "Quedamos pocos". En cuanto al amor, el soltero confiesa que está felizmente divorciado desde hace 17 años y ahora busca una mujer atractiva: "Me gustan las mujeres de tez morena y latinas, que son muy cariñosas".

Antes de descubrir quién sería su cita, José María sorprendía al presentador al preguntarle si podía hacerle un "truco de números". Carlos Sobera, curioso por la inesperada propuesta del soltero, aceptaba y, con papel y boli en mano, este le dejaba alucinando, tanto a él como a los camareros del programa, con su breve espectáculo de magia que había aprendido por internet. "¡Brillante!", exclamaba Matías Roura una vez hubo finalizado.

Tras este momento, José María conocía a su cita, Mª Eugenia, de 69 años y de Bolivia. La soltera, que busca una relación formal y con proyección, se quedaba encantada al ver al soltero: "Lo vi y me gustó. Su físico y su sonrisa me atrajo". Sin embargo, a él le ocurría todo lo contrario: "Es mayor y no es muy agraciada físicamente. No me atrae, no me gusta nada".

La decisión final de los solteros

La soltera, que lleva 23 años en España, le relataba a su cita sus dos historias de amor más importantes. En primer lugar, el padre de sus tres hijos, el cual falleció cuando ella era muy joven y, en segundo lugar, su última pareja, con el que estuvo 22 años, pero que falleció por las secuelas del Covid. José María escuchaba muy atento aunque no se mostraba receptivo a conocerla de una manera más profunda: "Me mira con buenos ojos porque creo que busca a alguien que la acoja y le diga cosas bonitas, pero en este caso lo siento, pero no seré yo".

En cuanto al sexo, los dos solteros coincidían en que la pasión es fundamental y que nunca debía apagarse la llama entre las parejas. "Para mi es lo más lindo del mundo la pasión entre una pareja, es lo que no hay que perder. Siempre tiene que haber ese rinconcito de pasión", explicaba Mª Eugenia. El soltero le daba la razón aunque, más tarde, se confesaba para las cámaras del programa: "El sexo también me gusta más que comer con los dedos, pero con esta mujer en concreto pues no. Es como Betty la fea, pero no se convertirá en un cisne".

A la hora de tomar la decisión final, Mª Eugenia, que había visto en José María un hombre bueno en todos los aspectos y con una sonrisa deslumbrante, aceptaba de inmediato a una segunda cita. El soltero era el segundo en responder y este lo tenía muy claro: "No me gustaría. Lo he pasado bien, eres una persona muy educada y agradable, pero no eres la mujer que esperaba. Me gusta otro tipo de mujer". Ella aceptaba de buen humor su negativa y le auguraba encontrar a la mujer de sus sueños.