Un soltero tarotista sorprende a su cita al desvelarle de qué manera contiene su TDH: “He nacido con el don”

Claudia tiene 24 años, es profesora de baile y estudiante. Llega desde Madrid para conocer a su media naranja bajo los preciados focos del mejor restaurante del amor; y ese es ‘First Dates’. La soltera siente que las personas a las que le gusta la danza ven algo más allá: “Se ven las insuficiencias de la persona y lo que ha podido pasar”. A Carlos Sobera le cuenta que además de dar clases de baile, está preparándose para ser profesora. En este momento aprovecha para contar que ella de pequeña sufrió bullying y que gracias al baile ha podido sobrellevar siempre este tipo de situaciones.

Esta noche le gustaría encontrar a alguien con el que sentirse bien, no le importa que sea chico o chica. Desea que le hagan reír, que tenga principios y una responsabilidad afectiva. Su cita es Andra, una joven de 21 años que tiene un trastorno sobre la personalidad en el que siente las cosas “el triple de fuertes” que el resto de las personas que no lo padecen. No le afecta a la hora de socializar con las personas, pero si que siente de una manera más fuerte. Quiere una relación estable donde no exista la poligamia.

Al llegar, Claudia le ha sorprendido con un baile que ha dejado alucinada a su cita. Tal es así que confiesa que “hago yo eso y se me disloca la cadera”. Sin embargo, ella explica que, pese a que no tiene ese don para el baile, tiene el del canto; un dato que deja sorprendida a su cita. Tras esto, la pareja se ha lanzado unos halagos… ¿Estaremos ante un gran match?

Después de esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa para que descubran si están hechas la una para la otra o si solo se queda en una bonita amistad. Ya desde su mesa, las chicas hablan sobre su música y cantantes favoritos, en el que han coincidido en el K-pop. Andra confiesa que siente que hay puntos en los que coindicen y en los que no, pero les servirá para aportarse cosas distintas.

Los duros testimonio de las solteras sobre el bullying y los trastornos alimenticios

Por otro lado, Claudia le ha confesado a su cita que de pequeña tuvo obesidad y que su familia siempre estuvo muy encima de ella. Motivo por el cual desarrolló un TCA, tenía atracones. Sobre esto, le ha explicado a Andra que necesita a alguien que le haga sentir a gusto. Lo que no esperaba es que ella también le contara su dura experiencia con la bulimia y el bullying.

Después hablan sobre lo que buscan en una relación, mientras que Claudia pide a alguien que no le suponga una dependencia emocional porque lo considera un lastre, Andra antepone la comunicación en una pareja. Ambas coinciden en que sus anteriores parejas no eran capaces de emitir sus sentimientos, de hecho la de 21 años sorprende a Claudia tras contarle la fatídica forma de comunicarse de su expareja: “Se hacía una bola en la cama”; un dato con el que su cita se queda en shock: ¡Dios mío!

Tras esto, las soltera proceden a hablar sobre sexo y Andra le confiesa que solo siente placer por el clítoris por precaución. Asimismo, las chicas hablas sobre juguetes sexuales y en este momento, la de 21 años desvela que tiene un juguete sexual en forma de pingüino. Este dato de nuevo ha sorprendido a su cita porque es el animal favorito de Claudia: “Lo tengo tatuado”, detalla.