First Dates 24 NOV 2025 - 23:15h.

Descubre al completo la cita de Francisco y Manuel

Francisco tiene 60 años, es animador turístico y llega desde Benidorm, Alicante para encontrar el amor bajo los focos de ‘First Dates’. Asegura que flirtea con gente de entre 20 a 30 años. Desde la barra del restaurante le cuenta a Lidia que trae un regalo muy especial para su cita. Sobre el amor, dese una persona que le siga su ritmo de vida porque cree que a esta edad “no hacen todo lo que yo hago”; ya que va a la montaña, a bailar, nada y hace unos estiramientos antes de dormir.

Su cita es Manuel, un camarero jubilado y tarotista de 61 años que llega desde Algimia, Castellón. Ha vivido la ruta del bacalao y en ese momento probó de todo asegura. Le gustaría encontrar un hombre que le “soporte” y que tenga capacidad para comprender que él es diferente al resto porque tiene un don: “Algunos son incapaces de entender la evidencia y tienen miedo”.

Desde la barra del restaurante la pareja comienza a mostrar que ambos se gustan a través de unos halagos, pero nada es así. El de Benidorm, sin embargo, deja claro al programa que no y su cita confiesa que sus evidencias le dicen que “no me gusta”. Tras esto, Lidia les acerca hasta la mesa con el fin de comprobar si más allá de esas primeras apariencias puede surgir algo bonito.

Manuel analiza a su soltero y asegura que "le he visto en una vida pasada"

Ya desde la mesa, ambos han confesado los lugares en los que han estado al recorrer la ruta del Bacalao; de hecho, en algunos han coincidido. Por otro lado, después de hablar de la ruta, la conversación ha derivado en la conducción, cuando Manuel no ha dudado en confesarle a su cita que él no puede conducir porque su TDH le impide hacerlo: “Soy muy nervioso aquí donde me ves”. Al descubrir esto, el soltero no duda en preguntarle si la solución es una pastilla. En este momento, Manuel aprovecha para desvelarle que lo hace a través de una continencia mental, algo que considera su don.

Además, explica que percibe cosas, de hecho, al programa explica que tiene una visión con él porque “le he visto en una vida pasada. También le ha contado que se dedica al tarot, pero Francisco tiene claro que en lo que cree es “en la evidencia y el destino”. Por otro lado, el soltero al escuchar que tampoco tiene trabajo porque tiene una hernia discal, Francisco confiesa al programa que “no me gusta porque le veo muy parado”.