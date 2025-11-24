First Dates 24 NOV 2025 - 23:00h.

Sorpresa total con un soltero de ‘First Dates’ al descubrir las singulares uñas de su cita: "Parecen de cigüeña"

Janet tiene 32 años, es camarera de Madrid y una amante del baile, lo siente como “irte a otro universo”. La soltera confiesa que tiene madre dominicana y padre español. En el amor pese a tener tres relaciones, en dos de ellas, sus exparejas dejaron embarazadas a otras chicas, algo que ha dejado perplejo al presentador. Atónito al escuchar las historias de la soltera, suelta un “¿Qué me estás contando? Eran chicos que estaban a todo”. Además, Janet no ha dudado en desvelar que su prototipo de chico siempre es de hombre “malote”, de los que se ve a la legua que te va a hacer daño, detalla. Ante esto, pide a Carlos un chico que sea “bueno, educado, respetuoso, cariñoso y que le apetezca hacer viajes, puenting…”

Su cita es Tainer, un hostelero de 37 años de Madrid que llega dispuesto a conocer a Janet bajo los focos de ‘First Dates’. Su primera presentación en el restaurante es confesar que “como yo no hay dos”. Se considera buen amigo, amante, bailarín y compañero.

Desde la barra del restaurante la pareja se conoce y la primera reacción del soltero es que su cita es “una caballota a la que me gustaría cabalgar”. Sin embargo, a la soltera no le ha gustado “nada de nada”. Además, explica que “es bajito y gordito”. Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa para conocerse mejor y descubrir si están hechos el uno para el otro o si, la soltera se mantiene en su primera impresión.

Desde la mesa, el soltero comienza la cena con unos grandes piropos. Al fijarse en sus ojos no ha dudado en mencionarle lo bonitos que son y preguntar si son sus ojos reales. Ella de primeras comenta que sí, pero a los segundos confiesa que, si son lentillas, pero “qué más da, como me quedan tan bien”, asegura entre risas. Después, no se ha podido resistir a seguir halándola, tanto su pelo como el resto de su físico. Tal es así, que Tainer le comenta también que es “una caballota”, como dicen en su país. Janet al escuchar esto no parece agradarle nada sus palabras y así lo comunica al equipo del programa: “No me considero una yegua. Soy una mujer elegante y exuberante, pero caballota no”.

Por otro lado, la pareja habla sobre lo que buscan en ‘First Dates’ y Janet quiere una persona que la comprenda, que le haga reír…al escuchar esto último, el soltero le ha contado un chiste con el que ambos se han echado unas carcajadas, pero de lo malo que era. Tainer tras conseguir esa ansiada sonrisa de su cita, asegura al programa que él es capaz de ganarse a cualquier mujer que se le ponga por delante.