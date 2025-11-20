La soltera rebaja la tensión en su cita lanzando una 'pícara' propuesta a Javi: Te mostramos este divertido momento

Mónica, de 42 años, es una operaria de fábrica y creadora de contenido procedente de Lleida que se define a sí misma como una mujer "sin filtros" con la que se puede hablar de cualquier cosa "sin tabús", aunque cree que estoy debería suceder siempre "en la vida".

En el amor le han llevado tanto "en bandeja de oro", como "todo lo contrario", asegura. Su última relación fue hace nada más y nada menos que siete años, aunque confiesa haber tenido sus "cosillas" sin llegar a ser serias. Con sus parejas tiene "un carácter bastante fuerte" pues, según apunta, en numerosas ocasiones te puede hablar borde pues es "asquerosa", aunque también puede ser un "amor". "No me tengo que vender, tengo que ser como soy", afirma.

Su prototipo de hombre es alto y morenos, ya que no le suelen llamar la atención los pelirrojos o rubios, y espera encontrarlo en 'First Dates'. Y es que la soltera viene al programa dispuesta a toparse con el amor o, como ella lo describe, ese "boom".

Su cita de esta noche es Javier, de 44 años, mecánico procedente de Barcelona. Un hombre al que en el amor le ha ido "más bien regular" puesto que no ha encontrado nunca esa persona a la que darle todo y que se lo dé de vuelta. ¿Será esa Mónica?

Por el momento, la soltera es tajante: "No me gusta y tiene pinta de que no me va a gustar ni su personalidad". El soltero, por el contrario, considera que su cita es "muy atractiva", con "unos ojos preciosos" y con "una sonrisa súper dulce": "Me ha encantado". Quizás Mónica cambie de opinión al conocerle un poco más de cerca durante la cena.

La 'pícara' propuesta de la soltera

A Javi se le resiste encontrar a alguien a quien entregar su amor y que sepa dárselo a él, mientras que Mónica dice que es de darlo todo, sobre todo refiriéndose a su carácter complicado y sus malas pulgas.

De momento, no han sido compatibles en la elección de su cena pues el soltero se ha decantado por unas almejas y su cita por un tartar de atún. Sin embargo, Mónica trata de quitarle seriedad a la velada lanzando una broma 'picarona' con una sonrisa de oreja a oreja: "A ver cómo te comes tú las almejas. Enséñame cómo te comes las almejas".

"Si me las como como en casa, nos echan", contesta entre risas, por lo que el soltero decide hacer uso del cuchillo y tenedor y añade: "Yo creo que me he equivocado cogiendo esto".

No obstante, a la soltera no le ha parecido que haya elegido para nada mal: "Se deben pedir almejas de primer plato. Yo quiero ver cómo comen almejas". Al ver las dificultades, Javi decide cortar por lo sano ante la atenta mirada de Mónica: "Voy con la mano".

Acto seguido, el soltero cambia de tema y comienza a alagar la belleza de su cita. "Siempre que te digan que tienes algo bonito, mola. Me ha gustado", asegura a solas la soltera.

Los solteros comparten su carácterita

Después hablan sobre la hija del soltero y cuál es su situación con su expareja. "A veces cuesta, ya no solo por su parte. También por la mía", confiesa. Una afirmación que hace preguntarle si es "cabr*ncete". "Mis amigos dicen que soy un tío majo. Tengo mi genio a veces, como todo el mundo", señala. Momento que su cita aprovecha para decirle que ella tiene también, a lo que el soltero responde: "Tienes pinta de guerrera, pero eso mola".

A continuación, ella se define como antisocial y borde, por lo que Javi apunta: "No te estás vendiendo nada bien pero de momento me está gustando porque eres muy sincera y no tienes filtro y eso es coj*nudo".

Por lo tanto, la soltera concluye: "No quiero dar sorpresas. A lo mejor me tengo que callar muchas cosas, pero para qué, si lo van a ver igual. Prefiero que me dejen tirada en la primera cita que no después de 50 citas cuando vean cómo soy realmente".