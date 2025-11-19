First Dates 19 NOV 2025 - 23:10h.

Descubre al completo la cita de Alessandro y Cristina en 'First Dates'

Alessandro tiene 24 años y es barista. Le ha explicado al presentador de 'First Dates' que se define como un "viejoven": "Tengo gustos de viejo: el ajedrez, los vinos, vestir con clase..." El soltero padeció una grave enfermedad cuando tenía 10 años y cree que eso también influyó en que se sienta más maduro para su edad. En el amor, asegura que no le gusta el "aquí te pillo y aquí te mato", sino que busca una relación cerrada y tradicional para no volver a cometer los mismos errores de su pasado.

Su cita es Cristina, de 25 años y tanopractora. "Soy una loca de remate, pero tengo las cosas muy claras y sé lo que quiero en la vida", aseguraba la soltera. Al verla, a Alessandro le ha encantado: "Es exactamente mi prototipo". Por su parte, ella ha sentido que el soltero era "un chico mono", pero que no se fijaría en el en una discoteca o aplicación para ligar.

La lectura ha sido el primer punto de encuentro entre ambos. A él le encanta leer y escribir poesía, mientras que ella es una apasionada de los libros románticos. En relación a esto, el soltero confesaba a su cita que él es una persona muy romántica y que, incluso, una de sus parejas le dejo por esto: "Me dijo que era muy princeso y no quería un príncipe".

La inesperada coincidencia de los solteros

En un momento de la cena, Cristina quiso saber cómo describían a su cita sus amigos y este contestaba: "Me llaman el viejo del grupo porque pase una enfermedad de pequeño y eso me genero ser muy avanzado mentalmente a mi edad". Aprovechando este momento, Alessandro hablaba en profundidad sobre la enfermedad que padeció de niño: "Fue un cáncer, un linfoma de Hodgkin". La soltera que también ha tenido problemas de salud, se sinceraba con su cita: "Me operé tres veces de la rodilla. Es un problema congénito me lo diagnosticaron con 12 años, se me sale mucho la rotula del sitio".

Tras conocer el problema en la pierna que sufría la soltera, Alessandro la confesaba que otro apodo que le dan sus amigos es "el cojo": "Me dieron radiación en la pierna izquierda y me quedó tres centímetros más corta". Esto sorprendía a la soltera, que le explicaba que a ella le pasa exactamente lo mismo. Una coincidencia que a Alessandro le ha llamado la atención especialmente: "El hecho de que los dos sufriéramos un problema en la misma pierna... poder entender esa característica y limitación de tú pareja es muy bueno".

En el momento de la decisión final y, tras compartir un momento algo más íntimo en una sala privada, Alessandro aceptaba una segunda cita y comentaba sus razones: "Creo que cuadramos en pensamiento y me parece una belleza total". Por su parte, Cristina respondía dirigiéndose al soltero: "Me gustaría tener una segunda cita contigo porque me pareces muy gracioso y muy mono".