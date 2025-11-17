First Dates 17 NOV 2025 - 23:29h.

Descubre al completo la cita de Mahmoud y Adrián en 'First Dates'

Un soltero queda prendido de su cita al escuchar sus zonas erógenas de ‘First Dates’: “¡Madre mía! Me encanta”

Mahmoud tiene 28 años, es consultor de inclusión laboral y llega desde Madrid para encontrar el amor bajo los focos de ‘First Dates’. Sobre el amor, el soltero asegura que tuvo una relación que le abrió los ojos y que le hizo descubrir que es lo que quiere y lo que no. Asimismo, aprendió que el amor y sus necesidades afectivas no dependen de una persona sino de tener “una comunidad”.

El egipcio ha conversado con Lidia sobre su país y confiesa que le encanta España y que no necesitó mucha adaptación. Tras esto, a la camarera le ha contado que busca una persona que sea consciente de sus privilegios, entorno y del rol que juega en el mundo porque “a veces olvidamos que pertenecemos a un sistema”. Su cita es Adrián, un bailarín de 32 años de Valencia que ha tenido dos relaciones de pareja. Nada más llega a la barra, el soltero se ve encantado por Mahmoud: “Me he quedado… ¿Esto qué es?”. La pareja ha hablado sobre la ciudad origen del de Madrid y Adrián también; en este momento Lidia les interrumpía para acercarles hasta la mesa donde poder compartir una bonita velada y descubrir si están hechos el uno para el otro.

Ya desde la mesa, Mahmoud se ha interesado por conocer a qué se dedica y el de Valencia le ha comentado que hace baile contemporáneo; un dato que ha encantado. Él le ha explicado que trabaja con organizaciones inclusivas de grupos poco representados. Además, le comenta que está probando varios tipos de baile, por lo que parece haber un gran feeling entre ellos.

Por otro lado, sobre la política, Mahmoud cuenta que “es de izquieras pero, en España hay muchos fallos”. Considera que la migración es únicamente por “beneficio”, asegura el de Egipto. Después de conocerse, Mahmoud ha sorprendido a su cita al irse de la mesa con la excusa de que iba al baño, pero lo que no esperaba es que estaba preparando una danza egipcia para dejarle completamente alucinado. Tal es así que después del baile, la química no ha parado de subir y se han dado un romántico beso.

La decisión final de los solteros

Tras mucha conexión, ha llegado el momento de conocer la decisión final de los solteros. Entre bailes y risas, la pareja tiene que elegir entre seguir conociéndose o dejarlo en una bonita amistad. Tanto uno como el otro quieren volver a tener otra cita por la increible química que han tenido durante toda su cita.