Antonio tiene 56 años, es joyero y relojero y llega desde Lugo para encontrar el amor en ‘First Dates'. Se siente consciente de su edad, pero su mentalidad cree que “me lleva a ser mucho más joven”. Carlos Sobera le ha preguntado sobre cómo le va en el amor, el soltero confiesa que no le ha ido muy bien. Además, nunca se ha casado, considera que en sus anteriores relaciones no estuvo a la altura no supo valorar a la persona que tenía a su lado.

En el amor le gustaría alguien compatible con él, divertida y que le guste salir. Su cita es Inma, una soltera de 56 años procedente de Ourense que ha dejado claro instantes antes de entrar que quiere un novio pero no a alguien que viva con ella. Nada más entrar Inma, el soltero no ha podido evitar mencionar su sorpresa: “¡Dios que bombón! Hay que remontar, como el Madrid” y al programa no ha dudado en decirle que “ella es más que yo. He empezado perdiendo el partido, claramente”.

Desde la barra del restaurante la pareja ha comenzado a charlar y en este transcurso, Inma ha confesado que no le molesta que sea calvo, sino que es su cara la que no le convence: “No es lo que yo encuentro en un hombre interesante o guapo”. Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa para que puedan comenzar una cena.

Ya desde la mesa, la pareja habla sobre viajes y Antonio aprovecha para decirle que únicamente ha viajado en coche y nunca en avión; un dato que ha sorprendido encarecidamente a su cita. Sin embargo, le ha dejado claro a Inma que cree que es su momento para probarlo. Pero ella misma asegura que “no va a hacerlo por mí y a mi me encanta viajar”.

Sobre sus aficiones, la soltera detalla que ella camina, nada y baila y él le ha contado que le gusta mucho el deporte. Según ella le comentaba sus gustos y le ha nombrado que disfruta viendo una puesta de sol, sin embargo, él no comparte este gusto. Además, a Inma le ha resultado “poco romántico”

Por otro lado, la pareja ha hablado sobre anteriores parejas y matrimonios, Inma se casó y se divorció y lleva desde el 2010 separada. En cambio, Antonio le confiesa que no se casó porque no supo valorar otras cosas, y este punto para Inma es importante porque a estas edades “es importante que tenga un pasado”. Con las cartas de ‘First Dates’ han respondido a sus zonas erógenas. Inma es la primera en confesar que el suyo es el “punto G típico del clítoris”. La reacción del soltero no ha podido evitar expresar su emoción: “¡Madre mía! Me encanta”.