First Dates 17 NOV 2025 - 22:50h.

Descubre al completo la cita de Miguel y Paula en 'First Dates'

Un soltero de ‘First Dates’ y su cita sacan a relucir sus experiencias sexuales más salvajes: “Hay que experimentar de todo”

Compartir







Miguel tiene 22 años, es estudiante de filosofía y llega desde Madrid para encontrar el amor bajo los focos de ‘First Dates’. Le gustaría idear o descubrir un sistema ético absoluto que pueda convencer a la gente de salir del relativismo. A Carlos Sobera le cuenta que gracias a su tía Concha se ha presentado al programa, tras esto, el presentador ha presentado su emoción gritando un: “Te amo, Concha’.

Ante esto, el soltero ha mostrado una gran negativa por la reacción de Sobera: “No me gustó nada cuando él gritó. Saludar es decir ‘hola, Concha’, no decir ‘te quiero’. Sobre su pareja ideal, quiere una chica con valores férreos sobre cosas que realmente importan, que detesten el relativismo y que no tengan problemas a la hora de discutir o debatir.

Su cita es Paula, una maestra de 22 años que llega desde Salamanca que considera que las relaciones sexuales si no se mantienen a cierta edad ‘ya son los pringados de grupo’ y cree que no porque lo ve como una situación muy seria.

Desde el primer momento que la soltera ha visto a su cita, ha dejado claro que “no era lo que esperaba” y tal es así que ninguno de ellos ha sido capaz de entablar una conversación desde la barra del restaurante. La propia Lidia les ha preguntado si no quieren comenzar una conversación. En este momento han tratado de entablarla, sin embargo, ella ha vuelto a dejar claro al restaurante que “no consigo hablar porque no me atrae nada”. Después, Carlos Sobera les interrumpía entre sus pocas palabras para acercarles hasta la mesa donde van a poder compartir una velada muy especial.

Miguel desvela a su cita sus extremistas gustos por la música: "Los coros cristianos y el rap friki"

Desde la mesa, Miguel ha presentado dudas sobre la propia carta del menú, en la que no comprende por qué en lugar de tener un primer plato, segundo y postre, lo ponía, en otros términos. Por otro lado, la soltera le ha preguntado qué le gusta hacer en su tiempo libre y él le confiesa que disfruta estudiando temas que abarquen la filosofía y jugar a videojuegos. Ante esto Paula comenta que es tímida y que le cuesta hablar, pero cuando la persona le atrae intenta entablar la conversación, aún así deja claro que este no es su caso.

Sobre su música favorita, a Miguel le complace la música clásica, los coros cristianos, Luis Miguel y “rap frikis”. De nuevo la soltera no se ha sentido identificada y le ha sorprendido el contraste de música clásica al rap: “Creo que no concuerda mucho”, asegura.