Una soltera de ‘First Dates’ le echa en cara a su cita que no le haya invitado a la cena

Pedro, un minero jubilado de 76 años, llega directamente desde Córdoba para encontrar el amor en ‘First Dates’. Apasionado de la vida y tras quedarse viudo hace 3 años, necesita encontrar a alguien que esté dispuesto a estar con él “hasta morir”. Rodeado de amigos que tienen a sus familias y, cada vez, sintiéndose más solo, ha decidido apostar por esta experiencia para conseguir conectar con esta compañera de vida que él necesita. Su gran pasión es andar y hacer sentir bien a la persona que tiene a su lado; aunque nunca ha estado con otra persona que no sea su mujer, está dispuesto a darle todo lo que necesite a la persona que llene su corazón.

Su cita es Antonia, una mujer de 74 años, activa y con mucho sentido del humor. Una maestra jubilada que, pese a lo que podría parecer por su edad, tiene un espíritu joven. Una persona, que a pesar de aparentar ser muy alegre y con un espíritu muy vivo, asegura que ha tenido que sacar este espíritu “a base de martillear”. Con muchas ganas de encontrar a una persona que la complemente, se acerca hasta la barra donde Pedro la espera impacientemente.

Nada más verse, ninguno de los dos puede esconder la sonrisa y la complicidad entre ellos es indudable desde el primer momento. Tanto es así que, en su primera conversación, ya van descubriendo algunos aspectos que tienen en común que consideran muy importantes. Pedro no puede evitar sonreír a su cita, mientras que Antonia asegura que le ha causado “buena impresión”. Tras ello, se dirigen a la mesa donde la conversación entre ellos fluye de manera muy natura.

El que fuera minero no tiene reparos en desahogarse con su cita sobre la soledad que tiene y es muy directo a la hora de decir las pretensiones que tiene, asegurando que no está buscando a una persona para pasar un buen rato, sino que quiere a alguien para toda la vida. Además, no duda en venderse como una persona que lo “tiene todo”, detallista y con buen corazón, algo que, sin duda, conquista a su cita.

A pesar de que parecía que la cita entre Antonia y Pedro no podía ir mejor, con una química que traspasaba la pantalla y un apasionado beso que les dejaba sin aliento, un gran detalle ha hecho que todo acabe torciéndose. Ha llegado el momento de pedir la cuenta y pagar y la exprofesora se ha llevado una auténtica sorpresa al descubrir que su cita no le ha pagado la cena. Muy desilusionada por lo que acababa de pasar, no ha dudado en reaccionar y sincerarse sobre el estupor que ha sentido en ese momento: “Me ha sentado muy mal tal y como iban las cosas”.

Aunque en el momento de tomar la gran decisión sobre seguir conociéndose o no Pedro se ha desecho en halagos hacia Antonia e incluso ha admitido que se había enamorado de ella, la que fuera maestra se ha mostrado muy firme. Abanderada de la sinceridad, ha decidido explicar cómo se ha sentido y ponerle una firme condición para tener una segunda cita: “Prepara la chequera”.