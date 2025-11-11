First Dates 11 NOV 2025 - 23:00h.

Descubre al completo la cita de Jesús y Angelines en 'First Dates'

Por las puertas de ‘First Dates’ llega Jesús, un especialista en robótica jubilado de 81 años. Desde Laguna de Duero, Valladolid, el soltero se siente un romántico y sus presentaciones siempre van con un ramo de flores y hierbabuena. La mujer ideal de Jesús tiene que ser elegante, moderada y con una gran sonrisa. Esta noche viene a conocerle Angelines, una mujer jubilada de 81 años natural de Bembibre, León. Actualmente vive sola y tiene un hijo en Barcelona.

Desde la barra del restaurante, la primera reacción de Jesús al verla es positiva: “La veo guapita”. Además, ha sorprendido a todos los camareros con una pulsera por su gran pasión hacia el programa, el cual ve cada noche, asegura. Sin embargo, este gesto no ha acabado de agradar al soltero, ya que se mantenía aún con el ramo de flores en sus manos: “Esperaba que me dedicase más tiempo a mi y no al resto”. Sin embargo, después de que Angelines terminara de entregar sus regalos, finalmente Jesús le ha entregado las flores, un detalle que a ella le ha encantado y que ha aprovechado para preguntarle qué busca en esta cita.

Jesús quiere vivir con alguien y coincide con Angelines, por lo que la cita puede ir viento en popa. Tras esto, Carlos Sobera los acompaña hasta la mesa donde compartir una bonita velada juntos y ver si están hechos el uno para el otro.

El soltero al escuchar hablar a su cita de otras relaciones: "Venimos a buscar el amor, hablar del pasado y pena no me gusta"

Previamente a comenzar la cena, Jesús ha querido bendecir la mesa, aunque ella no realiza esto porque “suelo comer solar”. Después, ambos han compartido sus recuerdos de relaciones pasadas, ella es viuda desde hace tres años y con 27 años perdió a su pareja al caer de un andamio. Al escuchar esto, el soltero no se ha sentido muy cómodo con la conversación porque cree que es mejor mirar hacia el futuro: “Venimos a buscar el amor y hablar del pasado y con pena no gusta”.

Por otro lado, cada uno ha comentado donde viven, y ella ha querido hablarle de su casa y de que tiene dos perritos. Este dato se lo ha querido comentar al soltero para que cuando decidan vivir juntos que él tenga en cuenta que ella tiene que estar en esa casa por sus animales. Sin embargo, de nuevo el soltero no vuelve a estar de acuerdo con la conversación porque cree que es demasiado pronto como para hablar de esto.

Sobre qué tipo de persona buscan, Angelines le ha comentado que quiere a alguien educado y presentable. Aprovechando el hilo de la conversación, la soltera le ha preguntado cómo le gustan los besos porque “no me gusta la lengua. La lengua la mía dentro”, a lo que el soltero le explica que cuando está metido en el “berenjenal” le gusta todo. Pero ella tiene claro que “jamás en la vida” y le avisa que como haga eso “te muerdo y vomito”.