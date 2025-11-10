First Dates 10 NOV 2025 - 23:15h.

Descubre al completo la cita de Manuel y Celia en 'First Dates'

Manuel tiene 46 años, es adiestrador canino que llega desde Guadalajara. Nada más llegar, Carlos Sobera le ha preguntado por su trabajo, él le ha comentado que hace un análisis al perro y al dueño, y que en la mayoría de los casos el problema está en la educación que le ha dado el dueño. En el amor busca una mujer femenina, independiente y sensata. Su cita es Celia, un “culo inquieto” que le encanta explorar y que viene desde Cáceres hasta ‘First Dates’ para encontrar el amor.

Desde la barra del restaurante, la pareja ha comenzado a conocerse y la primera sensación de Celia al ver a su cita es positiva, tal es así que se ha sorprendido: “Nunca he estado con un calvo, así que va a ser toda una experiencia única. Me parece atractivo”. Ella le ha contado que ha estado trabajando en Estados Unidos, pero Carlos Sobera les ha interrumpido para poder acércales hasta la mesa donde compartirán una bonita velada juntos.

Por otro lado, el soltero le ha comentado que su vicio más grande son los animales. Ha estado tres o cuatro años teniendo perros, cabras, ovejas…la soltera al conocer estos datos creía que vivía en el campo, pero él le ha aclarado que lo tiene bastante “cerquita”. Celia ha comentado al programa que se ve viviendo en el campo y dando de comer a todos los animales.

La relación va viento en popa, la soltera no ha dudado en halagar la barba de Manuel, y por supuesto, él ha destacado su simpatía: “Es guapa, agradable y va todo muy bien”. Sobre relaciones anteriores, Celia le ha contado que le gustaría pasar por el altar y él le ha comentado que no ha estado tampoco casado nunca. Sobre viajes, ambos han podido visitar varios continentes y no han dudado ante el feeling que han sentido juntos proponer hacer un viaje.

La decisión final de los solteros

Tras una cita donde no han faltado elogios y una buena energía, ha llegado el momento de conocer la decisión final de los solteros respondiendo a la gran pregunta. Celia tiene claro que tienen muchas cosas en común y le parece “un buen partido”. Manuel tampoco ha tenido dudas y quiere recorrer Extremadura junto a ella.