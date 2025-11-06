'First Dates' | Programa completo, en vídeo (06/11/2025)

First Dates 06 NOV 2025 - 23:15h.

Teresa, deportista de 31 años, quiere divertirse y conocer gente. Shirley, creadora de contenido de 26, busca un hombre seguro y con energía masculina. Ambas observarán y escucharán a sus citas a través de la pantalla antes de conocerlos en persona: los mellizos Bryan, deportista y modelo, y Steven, tatuador, ambos de 33 años.