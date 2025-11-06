First Dates 06 NOV 2025 - 22:46h.

En el restaurante de 'First Dates', Carlos Sobera recibía en esta ocasión a dos mujeres. Primero llegaba Teresa, de Bilbao y deportista de BMX, a continuación entraba Shirley, de Perú y creadora de contenido. Tras un momento de confusión al encontrarse la una con la otra, el presentador les explicaba: "Tenéis algo en común que es vuestra cita". Y es que las solteras cenaría con Brian y Steven, dos hermanos mellizos.

Brian y Steven son de Colombia y, aunque ahora estén más unidos que nunca, siempre se han considerado "rivales", especialmente con las chicas. "Siempre hemos sido dos chavales que llamaban mucho la atención y era como... a ver quién ligaba más", aseguraba uno de los mellizos. Ahora, ambos llegan al programa con ganas de enamorarse y al encontrarse con Teresa y Shirley, Steven lo ha tenido claro.

"Físicamente elegiría a Shirley, simplemente su energía es muy acorde a mi", eran las palabras de Steven sobre la soltera peruana, quien también se fijo en él desde un primer momento: "Me parecieron guapísimos los dos pero me llamo más la atención el tatuado". Al ver la atracción mutua tan evidente, Carlos Sobera los emparejó: Steven cenaría con Shirley y su hermano Brian con Teresa.

Una cita llena de química y complicidad

Las sonrisas y miradas cómplices han estado presentes durante toda la cena de Steven y Shirley, los solteros se han sentido atraídos desde el primero momento y su conexión no paraba de crecer a medida que continuaban hablando. En el plano sexual, ambos han coincidido en que son dos personas muy pasionales y no han podido evitar reírse nerviosos al hablar sobre cómo eran el la intimidad.

La cita, que no paraba de subir de temperatura, alcanzaba su punto álgido cuando los solteros se trasladaban a una salita más intima en la que, mutuamente, se hacían un baile sensual que provocaba que a ambos les entraran los calores. "Hace calor", decía una sonrojada Shirley mientras su cita le bailaba. Además, como si el baile no hubiese sido suficiente, Steven se lanzaba al cuello de su cita para besárselo mientras le susurraba: "¿Quieres jugar a un juego".

La decisión final

En el momento de la decisión final, los solteros no han tenido ni que pensárselo. "Me ha encantado la cita contigo", explicaba Shirley a lo que Steven añadía: "Increíble, increíble". Seguidamente, entre besos en la mejilla del soltero a su acompañante, ambos accedían a una segunda cita y abandonaban contentos e ilusionados el restaurante.