Carlos Sobera recibe en el restaurante de 'First Dates' a Morgana, de 19 años. La soltera, que se autodefine como una persona "única en su especie", confiesa al presentador que es "algo bruja" aunque nunca ha utilizado sus habilidades en el amor, ya que no lo considera ético. Cenará con David, un estudiante de concina de 19 años al que le apasionan los videojuegos.

En cuanto el soltero ha visto a su cita se ha quedado gratamente sorprendido por su estilo gótico, sin embargo, hay un aspecto de su físico que no le ha gustado: "No deseaba verla con esa altura. Al ser tan alto me gustan chicas que coincidan más con mi altura". Sin embargo, según avanzaba la cita, la conversación entre los solteros fluía a la vez que iban descubriendo ciertos aspectos similares en sus personalidades.

A la hora de hablar sobre sus aficiones, ambos han admitido que son un poco "frikis". Y es que mientras que Morgana es fan de la música K-pop desde los 11 años, David es un apasionado de los videojuegos. A la soltera le ha gustado saber esto ya que piensa que sus dos mundos pegan muy bien. En lo que si que han chocado ha sido al hablar sobre su sexualidad, pues al soltero no le ha hecho mucha gracia descubrir la bisexualidad de su cita: "Suelo ser algo inseguro y que tenga dos bandos jode un poco". aseguraba.

Morgana combate la timidez de su cita con un baile de K-pop

Después de la cena, los solteros se han animado con unos bailes del estilo musical favorito de Morgana. La soltera, como aficionada de la música K-pop que es, confesaba que se podría tirar horas aprendiéndose las difíciles coreografías que suelen acompañar a los videoclips de todas las canciones de este estilo de música.

Eso sí, David no se ha quedado atrás y, pese a su timidez, se ha animado a seguir los pasos de baile que su cita le iba marcando. "Bailar me gusta, pero no profesionalmente. Me gusta montar el circo". Poco a poco el soltero se iba animando y dejaba ver su lado más alocado: "Se copiar bastante bien y en cuanto veo a alguien, se ponerme delante y hacer casi lo mismo"

La decisión final

Llegado el momento de la decisión final, Morgana aseguraba que su cita era "muy mono", pero sentía que le faltaba algo, motivo por el cual se ha negado a darle una segunda cita: "Te iba a decir que sí porque me has parecido majísimo, pero me falta por ver". Por su parte, David también ha dicho que no: "Me esperaba a alguien un poco más alta".