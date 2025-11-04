First Dates 04 NOV 2025 - 23:10h.

Así ha sido el momentazo en una de las salas del restaurante del programa

Una soltera dominatrix le hace un sensual masaje a su cita en 'First dates': "Se ha puesto duro, que lo he tocado"

Frank tiene 31 años, se considera una persona "romántica" y ha visitado el restaurante de 'First dates' dispuesto a encontrar al fin una pareja con la que compartir su vida. Su cita, Richard, tiene 34 años y se define como alguien "estable y notable".

Siempre hay algo de timidez cuando te gusta alguien que acabas de conocer, y eso es precisamente lo que les ha ocurrido a Frank y Richard. Alcanzado ese punto tierno de la cita en el que aún les cuesta lanzarse y dejarse llevar, pero con una cita que había ido maravillosamente bien, ambos han decidido visitar una de las salas privadas del restaurante del programa.

Una vez allí, han abierto uno de los pergaminos misteriosos. Frank, al ver que ponía que tenía que darle un beso robado a su cita, no ha dudado en ser sincero: "Esto tiene que ser consentido, la verdad". Al descubrirlo, Richard ha accedido a darse "un besito" con él: "Me ha hecho sentir bien, cómodo. Había un poco de nervios", ha confesado al equipo.

Y, mientras han continuado charlando, ha comenzado a sonar 'Poker face', uno de los temas más icónicos de Lady Gaga. Los solteros no han dudado en levantarse a bailar. Ha sido entonces cuando Frank ha comenzado a descubrir el lado que Richard aún no le había mostrado: "Es una persona un poco introvertida al empezar, pero no deja de ser un poco extrovertido, y eso me ha gustado muchísimo".

La decisión final

Tras una cita en la que ambos se han sentido de lo más cómodos, ha llegado el momento de tomar la decisión final. Frank ha sido el encargado de romper el hielo: "Yo sí tendría una segunda cita con Richard, me ha parecido un chico bastante guay, y me gustaría seguir conociéndole. Tienes muchísimas cosas que ofrecer, es lo que he percibido en la cita, y por eso me gustaría tener una segunda cita".

Por su parte, Richard también ha accedido a seguir conociendo a Frank: "Yo también tendría una segunda cita. Me gustaría conocerte más, lo he pasado muy bien hoy".