Una soltera dominatrix le hace un sensual masaje a su cita en 'First dates'

Así ha sido el momento en el que Soraya ha decidido demostrar sus dotes a Federico

Soraya tiene 39 años y ha acudido al restaurante de 'First dates' dispuesta a encontrar a un hombre que sea capaz de respetar su vida. Su cita, Federico, también visita el programa con el objetivo de conocer a alguien especial.

Según ha ido avanzando su cita, poco a poco han descubierto que eran un tanto incompatibles. Ella es dominatrix, y le ha confirmado su pasión por la dominación. Él no está dispuesto a estar por debajo ni por encima de su pareja, por lo que ve algo imposible un futuro con ella.

Pero Soraya, dispuesta a demostrar sus dotes, no ha dudado en darle un masaje antes de finalizar la cita. Una vez se encontraban en una de las salas íntimas del restaurante, le ha pedido que se quitara la camiseta y se subiera a la camilla. Él ha accedido, aunque no se ha mostrado del todo seguro. "Relájate, estás en un sitio seguro. No te voy a pegar ahora, eh, ni te voy a torturar ni nada", le ha dicho ella.

Acto seguido, ha comenzado a masajear todo su torso, llegando a sus partes íntimas, que no ha dudado en tocar por encima del pantalón. Algo que no le ha gustado a Federico: "Me sentía como un gorila en una jaula". Aunque ella ha pensado lo contrario: "Y se ha puesto duro, que lo sepáis, que yo le he tocado la colita, eh", ha comentado al equipo del programa.

"Los hombres se tienen que tratan como lo que son. ¿Qué son los hombres? Perritos", ha insistido ella. Pero él no ha dudado en llevarle la contraria: "No. Conmigo este relato no funciona".

La decisión final

Finalmente, ambos se han colocado frente a la cámara para comunicar su decisión final en la que, como era de esperar, no han habido sorpresas. "Federico me ha parecido un chico súper majo, pero creo que no somos compatibles", ha comenzado Soraya.

"Súper de acuerdo. En un gallinero solamente hay un gallo. Ella es gallo y yo también soy gallo, entonces...Chocaríamos siempre. Pero de colegas sí", ha confirmado Federico.