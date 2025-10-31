First Dates 31 OCT 2025 - 22:00h.

Lo de Gonzalo y Bea ha sido flechazo infernal: “Tengo una mazmorra de 90 metros cuadrados”

Gonzalo es un fotógrafo de 55 años que viene desde Lugo. Este soltero se identifica (y lees bien) con Nosferatu: “Yo soy un hombre que vive en la oscuridad y que todo el mundo repudia, como a él, mi casa es negra de arriba abajo, es una mansión de varios pisos y tengo hasta una mazmorra de 90 metros cuadrados, la uso para juegos eróticos”.

Y es para el gallego, eso de atar a otros genera una conexión muy especial entre “atado y atador”, algo que no todos comprende. Para su sorpresa, aparecía en el restaurante del amor Bea, una chica gótica que adora los instrumentos de tortura: “No sé cuántas veces he ido ya al museo de la tortura de Toledo, me encanta”.

Dicen que todos estamos unidos a alguien por un hilo rojo, en este caso el de Gonzalo y Bea es de color negro y les ha llevado hasta ‘First dates’. Tras una cita muy satisfactoria en la que el doble de Nosferatu confesaba haber inventado el succionador de clítoris diez años antes de su comercialización, llegaba el momento culmen de la noche: Gonzalo ataba con cuerdas a Bea: “Hay que saber muy bien dónde atar y dónde no”.

Bea, totalmente extasiada, se dejaba llevar por el talento de su cita con las cuerdas y acababa en trance: “He sido feliz”.

La decisión final de Gonzalo y Bea

Como ya seguro que intuías, Gonzalo y Bea han decidido darse una oportunidad. Gonzalo está fascinado con lo parecida que es Bea a él, y a Bea le encanta que su cita tenga una mansión gótica: “Estoy deseando que me enseñes tu mazmorra”.