Descubre al completo la cita entre el Pasajero Zeta y Gema en 'First Dates'

El motivo por el que una cualidad de una soltera ha pronosticado el final de una cita de 'First Dates': “Todo lo contrario a mi”

Pasajero Zeta tiene 35 años, es un artista de Huelva que tiene ganas de encontrar el amor en el restaurante de Carlos Sobera. Llega de una manera muy especial, disfrazado y sin habla; lo hace corporalmente y con una pizarra en mano. Desde la barra del restaurante, le ha confesado al presentador que todo esto comenzó hace 10 años; entre señas le ha tratado de explicar a los camareros que su motivo fue porque no gustaba a la gente y ellos se lo hicieron saber.

Sobre qué busca en una persona, explica que se fija en sus objetivos y en que tenga un buen corazón. Tras esto, las gemelas le han acercado hasta el sofá para que pueda esperar desde esa zona a su cita. Su cita es Gema, una maestra de primaria especializada en educación especial. Llega desde la capital con muchas ganas de conocer a su cita bajo los focos de ‘First Dates’. En el amor asegura que le ha ido bien, pero con “altibajos”. Sobre en qué se fija en una persona, prefiere prevalecer lo emocional antes que lo físico.

Pasajero Zeta detalla entre gestos el motivo de su traje naranja

Después, Sobera se ha acercado hasta Pasajero Zeta para presentarle a Gema, quién nada más verle se ha sorprendido de tal manera que así lo ha expresado al programa: “He flipado… ¿Cómo no voy a flipar?”. Pese a que el soltero no emite palabra, Gema se ha entendido genial con él; tanto que ellos mismos se han dirigido hasta la mesa donde disfrutan de la cena. Ya desde la mesa la soltera le ha contado que se dedica a la educación con niños que tienen necesidades especiales, y él le ha comentado que lleva 10 años con el traje y expresándose de esta manera. Ante esto, Gema se ha mostrado muy recíproca y Zeta siente que ella puede entender bien su estilo de vida.

Al llegar los platos a la mesa, la soltera estaba deseosa de ver la forma de comer que tenía su cita con el curioso traje; por ello no ha dudado en detallar al programa que toda su cena y comunicación ha supuesto un gran reto para ella. Con pajita en mano, el soltero ha tratado de absorber su puré y ella sin dudarlo ha hecho que las risas sean las grandes protagonistas de la cena. Por otro lado, han podido expresarse sobre cómo son dentro de una relación; ella le ha explicado que es muy cariñosa cuando tiene confianza; él le ha gesticulado que eso le encanta y que siente una bonita conexión por ella.