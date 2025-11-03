First Dates 03 NOV 2025 - 23:02h.

Descubre al completo la cita de Jian y José Antonio en 'First Dates'

Maiby-Jian tiene 29 años, es comercial y artista y llega desde Marbella, Málaga para encontrar el amor bajo los focos del mejor restaurante del amor. La soltera es de Venezuela, pero lleva 7 años viviendo en España, sin embargo, en este tiempo no ha encontrado una pareja estable; simplemente “rollos”. Además, considera que hoy en día los chicos se consideran “princesos”.

Desde la barra del restaurante ha comentado a Carlos Sobera que le gustaría una persona que le regale flores, bombones, que sea aseado y con valores. Confiesa que “si le huele la boca queda descalificado”. José Antonio es su cita de hoy de ‘First Dates’, un vigilante de seguridad y entrenador que viene desde Cádiz. Nada más verse, tanto uno como el otro se han gustado, a Jian le ha parecido “muy guapo y con culazo. Está bien formado” y José ve en ella una mujer “hecha y derecha”.

Tras esto, Carlos Sobera los ha acompañado hasta la mesa donde van a descubrir si están hechos el uno para el otro o si, en caso contrario, la pareja solo podrá tener una bonita amistad. Ya desde la mesa, la pareja ha comenzado a conversar y ella en tan solo minutos ha confesado al programa el gran deseo sexual que hay por su parte hacia su cita.

Por otro lado, ambos han comentado que les gusta entrenar, de hecho, Jian le ha expresado que “mi sueño es ser fitness, pero nunca lo he logrado”, a lo que él asegura que “tienes buen físico”. En la línea de esta conversación, José Antonio la ha invitado a Cádiz para enseñarla a entrenar y a “otras cosas”. Por otro lado, entre jergas andaluzas que la soltera no comprende, ella ha aprovechado para conocer cómo es en la cama porque para ella es “muy importante”. José Antonio se considera “bastante caliente” y le gusta dominar; y a la soltera se ha lanzado a comentarle que le gusta “que me den y me agarren del cabello”. Tras esta conversación Jian ha confesado al programa que cree que “la tiene grande”.

Mientras que finalizaban este tema, la soltera se ha fijado en sus rasgos y le ha preguntado si son de origen árabe, a lo que él responde que es un poco “gitano” por parte de su madre. Ante este dato, ella le recuerda que le percibe muy guapo.

La actuación de Jian

Después de unas extensas conversaciones, Jian se levantaba de la mesa para sorprender al soltero con una actuación de canto. Sin embargo, él se encontraba completamente paralizado y con vergüenza ante la situación: “¿Dónde me meto yo? ¿No hay un cuartito para esconderme?”. Hasta ella misma ha notado su reacción: “Estaba como una momia”