La trambólica cita de dos solteros acaba en morreo y confesión: "Estoy casado"
Corbin viene desde Barcelona y es diseñador; Nacho llega desde Cádiz y se dedica a enseñar japonés
¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor? La víctima perfecta no existe: tiene que tener una yugular jugosa y sobre todo buena conversación porque va a acompañar a su cita en una vida eterna. En este especial Halloween llegan hasta ‘First dates’ solteros que bailarán al son del terror.
Corbin, de 34 años, está abierto a todo tipo de chicos, incluidos “punkies” o “daddies”. Este barcelonés es empresario y diseñador y lleva sin amor real muchos años: “La vida está tan llena de hombres sexies que cuesta centrarse en uno”.
Para conquistarle llegaba Nacho directo desde Cádiz. Este profesor de japonés de 34 años, como buen gaditano, adora eso de disfrazarse y el especial Halloween era sin duda la ocasión perfecta. Nacho, que ha quedado fascinado con el look rompedor de su cita, aprovechaba la primera toma de contacto para ser sincero: “Estoy soltero, pero realmente estoy casado, sigo en proceso de divorcio”.
Corbin, que a sincero no le gana nadie, le ha confesado a Nacho que, pese a estar buscando el amor en ‘First dates’, tiene a alguien al otro lado con quien mantiene una especie de relación: “Hacemos nuestras cosas, pero como pareja no servimos”.
La decisión final de Corbin y Nacho
Tras un solo de guitarra japonesa y algún que otro morreo llegaba el momento de la decisión final. Aunque en un primer momento el pelo rosa de Nacho no convencía del todo a Corbin, lo cierto es que el estadounidense se lanzaba a la piscina y decidía darle una oportunidad al gaditano: “Venga, vamos a ver qué pasa”. Nacho, encantado, respondía: “Yo también quiero, me he besado con muchos tíos y este lo hace bien”.