José no disimula en 'First Dates' lo mucho que le gusta practicar sexo

José (73 años, Alicante) no es muy de celebrar Halloween, pues es más de celebrar la noche de los santos, pero aún así no duda en disfrutar de una cita a ciegas en el restaurante de ‘First Dates’: “Me gusta mucho hacer el amor, pero ya, a estas edades, no es lo que tú quieres, sino lo que puedes. El cerebro quiere todos los días, pero si no puedes, te conformas con dos veces por semana”.

Marisa (68 años, Salou) es su cita de esta noche. Nada más conocerse, ella celebra con ilusión que él le haya sorprendido con una flor, concretamente, una rosa azul. Parece que la primera impresión ha sido muy buena, pero ¿cómo se desarrollará esta cita?

Así ha sido la cita de José y Marisa

Durante la cena, José y Marisa han hablado de sus respectivas vidas y ella parece maravillada por José, por su elegancia a la hora de vestir de traje y su manera de hablar. Ambos parecen ser muy activos y les gusta bailar y la naturaleza. “Que haya feeling es suerte, es un conjunto de cosas. Yo le doy mucha importancia al saber estar”, considera él.

“El feeling es gustarse una persona a otra, eso ya está. Y la chispa es que se llegue a hacer el amor. Ha surgido la chispa”, desvela José a las cámaras del programa. Tanto José como Marisa han confesado estar disfrutando de su cita y todo parece indicar que quieren conocerse fuera del restaurante.

La decisión de José y Marisa

José y Marisa han terminado la cita bailando en un reservado y son conscientes de que se atraen. A la hora de tomar la decisión final, José ha vuelto a hablar de feeling y de chispa y por ello quiere una segunda cita con Marisa. Por su parte, ella está de acuerdo y accede también a tener una segunda cita con José.