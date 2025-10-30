First Dates 30 OCT 2025 - 23:09h.

Dos solteros muy fogosos, de 72 y 67 años, suben la temperatura de su cita con un 'beso de colmillo' y un masaje

Carlos Sobera recibía en el restaurante de 'First Dates' a Emilia, una mujer de 72 años que llegaba disfrazada de diablesa y con las ideas muy claras: "He venido a seducir a mi cita". La soltera rápidamente sorprendía al presentador con sus palabras: "Soy una diabla en todo. En la cama saco los dientes". Su cita, Agustín, de 65 años, hacia su gran entrada con una rosa azul en mano, en representación del "amor eterno", y al ver a Emilia se quedaba con sus piernas.

La primera impresión al verse de los solteros ha sido muy buena. A Agustín le ha encantado el físico de Emilia aunque le ha puesto una pequeña pega, pero con fácil solución: "Tiene una cara muy bonita y las piernas son majas también. Le falta altura, pero la levanto yo rápido... tumbados somos todos iguales". Además, al verla disfrazada de diabla, el soltero no ha podido evitar soltar un comentario que dejaba claro que él también es de armas tomar: "¿Eres una diabla? Yo soy un demonio".

Por su parte, a la soltera le ha gustado mucho que su cita se presentase con una rosa para ella, aunque, necesitaba conocerlo más en el plano sexual, algo muy importante para ella, como bien le explicaba en su entrada a Carlos Sobera: “A esta edad hay que saber encaminar, si tu sabes encaminar vas directamente al estoque. Mi última estacada en la cama es cuando preparo a la fiera y, cuando lo tengo ya preparado, es que no falle en hacer el amor y que sea a la primera, que se corra”.

La fogosa cita de Emilia y Agustín

Durante su cita con Agustín, a Emilia no le ha hecho mucha gracia descubrir que él era de un pueblo muy pequeño de Cuenca y que disfruta mucho de "la paz y la tranquilidad". Y es que la soltera en esta etapa de su vida busca divertirse: "A mi no me des tranquilidad, dame marcha. Si voy al pueblo me viene el bajón y no puedo dar amor", le explicaba al soltero. Aunque, él ha dejado claro que no le importaría ir hasta Almería, ciudad de la soltera: "Soy un tío muy abierto, no me importa conducir e ir a Almería".

En el ámbito sexual ambos han dejado muy claro lo fogosos que son: “Haciendo el amor soy una maquina. He estudiado", le soltaba la soltera a su cita que seguidamente le comentaba cómo era él en la cama: "Le pongo imaginación, aventura, juego, bailar... lo qué tu quieras". Aunque no terminaba de convencer a Emilia que le lanzaba una importante pregunta: "De ahí va bien la cosa, ¿seguro? Imagínate que te pones y te engatillas después de que yo te haga el baile".

Ya en una sala más íntima, Agustín, dispuesto a demostrar su fogosidad, subía la temperatura de la cita al atreverse a darle a Emilia un 'beso de colmillo'. Además, tras esto ambos se daban un masaje de lo más sensual y provocativo. Tanto es así que incluso, la soltera, que se puso encima de su cita para masajearle la espalda soltaba: "Ten cuidado no te me vayas a empalmar”

La decisión final

La cita de Emilia y Agustín ha salido de maravilla. "Hemos disfrutado mucho del momento. Ha estado muy bien", eran las palabras del soltero antes de desvelar su decisión final: "Si tenemos que vernos más jugar más, y ese vestido hay que quitarlo ya". Por su parte Emilia también lo tenía claro y aceptaba a tener una segunda cita con él: "Sí, vamos a intentarlo".