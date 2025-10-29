First Dates 29 OCT 2025 - 23:15h.

María es una soltera de 66 años que acude a 'First Dates' y que se considera "muy simpática, muy alegre, muy agradable y muy humana". En resumen, como bien dice antes las cámaras de Cuatro, lo "tiene todo". Al ver a Carlos Sobera se ha alegrado mucho de conocerle. En el amor, a María le ha ido bien en términos generales: "He ligado mucho siempre".Carlos Sobera se ha quedado en shock: "¿Qué me estás contando?".

Pero María ha confesado que, desde que su marido falleció, "no ha encontrado mucho", en un alarde de sinceridad. Ahora está preparada y busca una persona que sea respetuosa y que esté con ella para lo bueno y para lo malo. Además, ha desvelado que le encanta el flamenco, debido a las raíces gitanas que tiene.

Antonio, por su parte, es un soltero de 67 años cuya pasión es la música, además del baile. Este granadino ha entrado a 'First Dates' con un cajón, lo que ha cautivado ya desde el primer momento a la soltera.

Así ha sido la cita entre María y Antonio

Al conocerse por primera vez, no han tardado en lanzarse a cantar y tocar el cajón, bailando y dando lo mejor de sí cada uno a nivel musical. Una vez sentados en el restaurante de 'First Dates', los dos solteros han mantenido una distendida charla que no ha podido empezar de mejor manera... que hablando de sus exparejas. María ha dejado claro que quiere alguien "muy limpio y ordenado".

Sin duda, el momentazo de la cita ha llegado cuando Antonio le ha formulado una pregunta a María y esta ha reaccionado de manera totalmente inesperada. "¿Te casaste muy joven?", le ha señalado el soltero, ante lo que la soltera se ha quedado en un primer momento callada y, posteriormente, le ha mirado con cara de extraña: "Dime", le ha dicho la soltera, sin saber para nada de lo que estaba hablando el soltero. "¿Que qué voy a hacer hoy...?", ha añadido María, hasta que finalmente ha dicho que "sí" y que le perdonase: "Este oído lo tengo todo para el norte", ha bromeado la soltera.

Y es que María cogió una infección de oído cuando era pequeña: "Antiguamente los padres no nos llevaban a los médicos ni nada. Y por eso tengo problemas de audición". Tras este momentazo, María ha subrayado lo que quiere en una persona, con todo lujo de detalles y, posteriormente, Antonio le ha pedido permiso para cogerle un poco de agua, un detalle que a la soltera le ha gustado mucho.

La dura confesión de Antonio en 'First Dates'

Ya en el ecuador de la cita -y tras la pregunta de María a su cita sobre que le cuente algo más de él- este ha desvelado que entró hace tiempo en la iglesia evangélica, debido al mal momento que pasó hace tiempo: "Entré porque tenía una vacío muy grande. Además, tenía problemas con las drogas y el alcohol, intenté suicidarme algunas veces. Hasta que me hablaron de Jesús y empecé a conocerlo y leer la Biblia". Antes de eso, Antonio trabajó de taxista y concuciendo ambulancias.

Una original excusa... para salir del paso

Pero por si no habíamos vivido momentazos suficientes, quedaba el colofón final: María se fijaba en el soltero y le preguntaba si había algo que no le estaba gustando de la cita, a lo que este salía del paso asegurando que se despertó el día anterior a las 2:30 horas y ya no se pudo dormir. Una excusa en toda regla que desvelaba ante las cámaras de 'First Dates': "Se lo he dicho por no decirle que estoy decepcionado, que no es lo que yo esperaba".

Ya al término de la cita, Antonio ha tocado el cajón ante todo el restaurante de 'First Dates', generando gran expectación. De hecho, María se ha lanzado a bailar sacando a relucir sus mejores pasos. Ya en la decisión final, Antonio ha dicho "sí" a tener una segunda cita, mientras que María ha respondido que "no".