First Dates 28 OCT 2025 - 23:25h.

José tiene 34 años, es de Venezuela, y ha decidido acudir al restaurante de 'First dates' dispuesto a encontrar a alguien que le llene. Su cita, Emanuel, tiene 32 años y llega desde Barcelona aunque es portugués. La primera impresión entre ellos ha sido buena y, ya en la mesa del restaurante, han mantenido una conversación interesante que les ha llevado a conocerse mejor.

En un momento de la cita, Emanuel se ha lanzado a preguntar a José por su edad. Éste no ha dudado en proponerle el clásico juego de adivinanzas: "¿Cuántos crees tú?". Emanuel ha reconocido "odiar" este juego, pero ha decidido seguir el rollo a su cita y apostar por 35 años. "¡Voy a cumplir 35! Casi lo aciertas, eres el primer hombre que me dice la edad exacta", le ha confesado José, que ha asegurado estar acostumbrado a que le echen unos 28 años.

Lo que no esperaba Emanuel es que iba a "odiar" este juego aún más de lo que ya lo hacía. Y es que, tras acertar la edad de José, le ha propuesto el mismo juego: quería que adivinara su edad. Pero su respuesta no ha sido precisamente la que esperaba: "Creo que estás como cercano a mi edad. ¿Puede ser que tengas 36?".

"¡Qué ofensivo! ¿Qué es esto?", ha comentado Emanuel con el equipo del programa. José lo ha intentado un par de veces más, pero sus nuevos intentos únicamente han empeorado la situación, ya que posteriormente le ha llegado a echar 41 años: "No creo que sea por mi apariencia, creo que es por mi discurso", se ha consolado.

La decisión final

No obstante, esto no ha supuesto un impedimento para que ambos disfrutaran de su cita. Juntos han compartido una cena de lo más agradable en la que han descubierto que tienen muchas cosas en común.

Finalmente, y a pesar del pequeño incidente con la edad de Emanuel, ha llegado el momento de la verdad. José ha sido el primero en responder a la gran pregunta: "Claro, a verdad que sí me gustaría tener una segunda cita". Por su parte, Emanuel también ha optado por verle una vez más: "Yo diría que sí también".