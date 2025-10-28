El motivo por el que un soltero de 'First dates' se ha lanzado a besar a su cita: "Lo sabía"
Judith ha llegado al restaurante de 'First dates' dispuesta a encontrar el amor. Tiene 26 años, es de Barcelona y se dedica a la repostería. Este secreto le ha llevado a traerle a su cita un regalo muy especial: unas cookies que ha hecho ella misma. José tiene 28 años, también vive en Barcelona y trabaja como mecánico industrial.
Las galletas de Judith han sido todo un éxito en el postre. Casi tanto como la cita, que no ha podido ir mejor. Ambos han optado por dirigirse a una de las salas privadas del restaurante al terminar de cenar. Allí han jugado a algo dejando en manos del azar lo que iba a ocurrir entre ellos. O a lo mejor no tanto. Los dados que han lanzado han indicado 'acariciar' y 'cuello'.
Sin pensárselo dos veces, José le ha acariciado el cuello a Judith y, acto seguido, no ha dudado en besarla. Un beso totalmente correspondido que ambos han disfrutado: "Besas muy bien", le ha dicho la soltera.
Y es que el beso les ha gustado tanto, que han decidido apagar las luces para activar la 'intimidad total' y repetirlo una y otra vez. "Yo sé que no me iba a hacer una cobra, porque digamos que lo noté. Lo noté en la forma en la que me miraba la boca, en los ojos y demás. Era algo que mi cuerpo me decía 'hazlo, que no va a pasar nada'", ha confesado José al equipo del programa.
La decisión final
Y, tras una sesión de pasión y complicidad, Judith y José se han sentado frente a la cámara para transmitir al equipo su decisión final. José ha sido el primero en responder a la gran pregunta: "Sí que me gustaría tener una segunda cita con Judith. Creo que ha habido mucha afinidad, me lo he pasado muy bien. Se me han olvidado todos los nervios que tenía al principio. Te volvería a ver otra vez".
Por su parte, Judith se ha mostrado igual de dispuesta que José: "A mí me encantaría tener otra cita con José. Me encantaría conocerle un poquito más. Me ha sabido a poco, la verdad", ha respondido. Y, una vez más entre risas, han abandonado juntos el restaurante.