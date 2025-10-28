First Dates 28 OCT 2025 - 22:55h.

La soltera no ha dudado en sincerarse con el equipo del programa tras escuchar al soltero

Catalina tiene 61 años, y ha trabajado como comercial de banca aunque a día de hoy está jubilada. Llega al restaurante de 'First dates' desde Salamanca y asegura que no quiere más "cromañones". Quiere una pareja "del siglo XXI", que se implique y que tenga conversación.

Su cita, Francisco, es un hombre "especialmente tímido", pero puede ajustarse a lo que ella busca. Tiene 64 años, es empresario y también llega al programa desde la provincia de Salamanca. Él ha reconocido sentir "atracción", a pesar de haberse visto obligado a preguntar una segunda vez su nombre por haberlo olvidado.

Eso sí, para Cati, Francisco no tiene "la presencia" que ella necesita. No obstante, se ha propuesto conocerle durante la cena y no ha dudado en escuchar todo lo que tenía para contarle.

"A mí lo que más me gusta es pasear. A mí pasear, por ejemplo, por la zona vieja de Salamanca me encanta. Pasear por el campo me encanta. Además, soy setero, estoy con una asociación del boleto negro", le ha contado acerca de las cosas que más le gusta hacer en su tiempo libre.

Y estos hobbies no han convencido precisamente a Cati, que se ha sincerado con el equipo del programa: "Puf... Le gusta pasear por el campo y lo del tema micológico que a mí me aburre como a una ostra. Coger setas me aburre", les ha confesado.

La decisión final

Finalmente, y tras disfrutar de una cena agradable, Cati y Francisco se han enfrentado a su decisión final. Francisco ha sido el encargado de romper el hielo: "A mí sí me gustaría tener una segunda cita con Catalina y si a ella le parece bien que nos sigamos viendo y conociendo, pues sí".

No obstante, la respuesta de Catalina no ha sido la que él esperaba: "Yo no tendría una segunda cita como tema amoroso. No tendría una segunda cita contigo por esos derroteros. Yo no he tenido esa chispa que necesito al conocerte, ni tampoco he tenido una sensación de sensualidad contigo en nuestra conversación".