Laura Ceballo 27 OCT 2025 - 16:26h.

El presentador y las gemelas nos han contado cómo han vivido la salida de Laura Boado y la llegada de Lidia

Este lunes 27 de octubre, a partir de las 22:00 horas, Lidia Santos se estrena como nueva camarera en 'First dates'. La modelo regresa a la televisión seis años después de su paso por 'Supervivientes 2019', y lo hace de la mano de Carlos Sobera y de todos sus nuevos compañeros.

En Cuatro.com hemos podido hablar con el presentador acerca de la llegada de Lidia. Y, además, le hemos preguntado acerca de la despedida de Laura Boado, que ha dejado el programa tras dos años formando parte de la familia: "Los cambios siempre se viven con ilusión. La despedida de Laura fue muy emotiva, porque Laura es una chica fantástica, que además hizo un trabajo inmenso en 'First dates'. Nos dio dos años de alegría permanente, se integró en el equipo de una forma maravillosa. Terminamos todos convirtiéndonos en amigos y en cómplices. La despedida fue triste y emotiva".

No obstante, tal y como ha comenzado contándonos, los cambios "siempre se viven con ilusión", y afrontan esta nueva etapa con Lidia Santos con la mejor de las energías: "A Lidia la hemos recibido con los brazos abiertos, como no puede ser de otra manera. Ella se ha integrado muy bien en el equipo, es una persona súper natural, lo cual viene muy bien en la televisión. La verdad es que la integración ha sido rápido y muy, muy efectiva".

Las gemelas, sobre Lidia Santos

Estas mismas preguntas hemos podido hacérselas a Cristina y Marisa Zapata, nuestras gemelas, que también han dedicado unas bonitas palabras a Laura: "Claro, siempre se echa de menos a los compañeros. Sabemos que ella está bien y estando bien, que haga su nueva etapa y felices también".

Las dos hermanas se encuentran, al igual que Carlos Sobera, encantadas con la llegada de Lidia: "Muy bien. La verdad es que ha encajado con nosotros súper bien desde el principio. Desde el primer momento ha habido una química increíble. Tenemos mucha amistad también fuera de plató y hemos congeniado muy bien. Entra al trapo a todas las tonterías que hacemos, así que genial".