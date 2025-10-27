Así ha sido la vida de Lidia Santos desde su paso por 'Supervivientes 2019' hasta su estreno en 'First dates': "He estado viviendo fuera"
Lidia Santos debuta en ‘First Dates’ el lunes 27 a las 21:55h en Cuatro: "Estoy muy ilusionada"
La modelo nos ha contado en exclusiva cómo han sido sus últimos seis años: “Me he centrado en la moda”
Tras su paso por 'Supervivientes 2019', Lidia Santos regresa a la televisión con un nuevo proyecto en Cuatro. La modelo es la nueva integrante de la familia de 'First dates', algo que le hace especial ilusión y que afronta con muchísimas ganas.
En Cuatro.com hemos podido hablar con ella antes de su gran estreno, y nos ha contado cómo ha sido su llegada al programa y cómo se ha adaptado al puesto. Y no solo eso. Nos ha confesado cómo ha sido su vida a lo largo de estos seis años.
"Durante este tiempo me he centrado en mi mundo, que es el mundo de la moda. He estado viajando, he estado viviendo fuera. He estado viviendo en Londres, en Turquía... Y trabajando, haciendo lo que llevo haciendo toda la vida y centrada en mí, pero feliz de volver a estar aquí con vosotros”, ha comenzado.
Lidia se ha dedicado al mundo del modelaje desde que era niña. Y es que, para la nueva camarera de'First dates', más que un trabajo, la moda ha sido siempre su "pasión", a pesar de reconocer que, como todo trabajo, tiene "su parte buena y su parte mala": "Al final estamos siempre en el punto de mira, siempre dependemos de otras personas, pero siempre ha sido mi pasión".
"Llevo trabajando de modelo desde que tenía 14 o 15 años, así que ya estoy como acostumbrada a toda la presión y a todo lo que conlleva ser modelo. La verdad que nunca he tenido una situación desagradable y siempre lo disfruto mucho y siempre me ha ido bien", ha comentado acerca de cómo se siente moviéndose en el mundo de la moda.
Su estreno en 'First dates'
Este lunes, a partir de las 22:00 horas, se estrena como nueva camarera en 'First dates', una nueva aventura que le hace "muchísima ilusión": "Sigo el programa desde que empezó, pero no me imaginaba el ambiente, los compañeros, cómo me han tratado desde el minuto uno".
"Somos como una familia, la verdad que estoy muy ilusionada", ha asegurado. Y, además, nos ha confesado cómo se enteró de que había sido la elegida: "Cuando me dieron la noticia después de hacer el casting, me emocioné muchísimo. Y con muchísima ilusión y con muchísimas ganas sobre todo".