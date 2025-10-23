First Dates 23 OCT 2025 - 22:45h.

Después de una operación contra el párkinson, Miguel busca una compañera para “lo que le queda de vacaciones” y encuentra en Olga una mujer con la misma luz

‘First Dates’ se llenó de energía positiva con la llegada de Miguel, un santanderino de 63 años que tiene más de una historia que contar. “Soy maravilloso, único, superstar... tengo la autoestima por las nubes”, aseguraba entre risas nada más entrar.

Y razones no le faltan: hace solo un año, volvió a nacer tras una operación que le cambió la vida. “A los 54 años me detectaron párkinson. Llegó un punto en el que no podía ni andar. Me operaron y me colocaron dos electrodos en la cabeza. Solo un 5% de los enfermos son candidatos a esta cirugía… y yo tuve esa suerte”, explicaba con orgullo.

Miguel recuerda cómo fue la operación

La operación que, aunque recuerda entre bromas, fue muy dura: “Me clavaron una corona de nueve kilos en la cabeza con tornillos de rosca chapa”. Pero el resultado, “alucinante”.

Hoy Miguel asegura que tiene una nueva calidad de vida y que, tras tantos años de lucha, solo quiere “disfrutar de lo que queda de vacaciones”.

Miguel y Olga conectan desde el principio

Y para eso estaba allí: para encontrar a alguien que lo acompañara en esta nueva etapa. Su cita, Olga, de 60 años y natural de Gijón, llegó con una sonrisa y una filosofía similar: “Procuro estar enamorada todos los días, si no de una persona, de la vida”. La conexión fue inmediata.

Entre halagos y confidencias, hablaron de moda, ella trabaja en el mundo textil, de motos y de estilo. Pero el momento más emocionante llegó cuando Miguel le confesó:

“Soy medio robot. Tengo una batería aquí y los electrodos en el cerebro”, decía él mientras se quitaba la gorra y enseñaba las cicatrices de su cabeza. “Entonces eres biónico”, respondió Olga divertida. “Tú ya eres de la siguiente evolución”, continuaba mientras ninguno podía contener la risa.

Olga quedó impresionada por la vitalidad y la luz de Miguel: “Tiene una luz en la cara, se le nota que quiere vivir, que quiere que le vean sano".