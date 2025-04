Edu no quiere presumir de ser Guapo de Honor en un certamen, pero… “la gente no es tonta”

Edu tiene claro que él, feo no es “soy una persona atractiva”. Trabaja de actor y modelo en Madrid y llegó a ser “Guapo de Honor, la belleza es muy relativa, pero la gente no es tonta y no necesitas un título para que la gente vea que eres guapo”. Nunca ha tenido una relación de amor y lleva bastante serio. No busca algo serio, busca algo auténtico “me gustan las chicas con picardía, que sepan valorar lo auténtico”.

Francesca, su cita, es natural de Lima (Perú) y lleva tres meses en Madrid dónde está estudiando un Máster y estudia en tres universidades. Al verla, Edu ha flipado “tiene un cuerpazo, es un pibón peruano”. Al saber lo que estaba estudiando su cita, Edu ha querido que ella adivinara su profesión y no le ha resultado fácil, pero le ha gustado que fuera actor porque ella también había estudiado artes escénicas. Han tenido una conexión inicial parecida a los solteros de la mesa de al lado.

Al saber que Francesca había venido a Madrid con su vida en tres maletas, ha sentido que era una mujer fuerte y “un partidazo”. Él le ha dicho que por su profesión también era un poco nómada y que era más de cine que de teatro, algo que a Francesca le apasiona. A Edu le gustaban mucho las pecas de su cita y ha querido saber si a ella le parecía que era un buen momento para conocerse.

Edu aprovecha el tema gastronómico para ponerle picante a la cita

Edu ha querido saber qué gastronomía le gustaba más a su cita y Francesca le ha dicho que todavía le faltaba mucha gastronomía española por probar y que él podría ser su anfitrión y su cocinero porque a ella no le gustaba nada cocinar “jamás enamoraré por la comida”. Él se ha ofrecido a hacerle la comida con segundas, pero ella no lo ha pillado. El soltero ha querido sacar su lado más picante diciéndole que si hacía mucho deporte “tienes un cuerpazo” y advirtiéndole “hay una habitación privada por ahí, a ver si voy a hacer turismo internacional”, pero Francesca no ha entrado al trapo.

El soltero ha querido saber si Francesca era de diario o de cuando le apeteciera, pero ella le ha dicho que se dejaba fluir. Edu estaba todo el rato intentado calentar la conversación, pero Francesca no hacía más que enfriarla. Ella es más de la vieja escuela y eso de que “lo que se calienta se come, dejarlo para otro día es enfriar las cosas”, no le ha convencido en absoluto.

Francesca le cuenta un secreto al oído a su cita: “Me gustas”

En el reservado, Francesca le ha dicho a su cita que le encantaba su perfume y que le gustaban los hombres que se cuidaban. De hecho, le ha dicho al oído un “Me gustas”. Les ha tocado darse un beso, pero él ha querido que ella eligiera cuál era el final del capítulo y la soltera ha preferido un abrazo. Una decisión que a Edu le ha parecido también desacertada porque él esperaba un final más picante.