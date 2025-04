La primera impresión de Manuel ante su cita: “Cuando la he visto mi termostato se ha elevado”

Manuel es un director comercial de 58 años que llega desde Ronda, Málaga para encontrar el amor en 'First Dates'

Una soltera, sin vergüenza, revela en 'First Dates' su mayor preocupación con un hombre: ''El tamaño es importante''

Las puertas de ‘First Dates’ se abren para Manuel, un director comercial de 58 años que llega desde Ronda, Málaga. No ha dudado en nombrar su gran pasión por ser cofrade y se define en el amor como una persona tradicional, considera que siempre hay una dama y un hombre que siempre la protege.

Espera una mujer “que respire” detalla entre bromas, algo que ha causado la risa de la camarera. Desde una perspectiva más seria explica que quiere una persona que sea graciosa y que le de vida. Por la puerta llega Mariluz, con 56 años y desde Málaga. La primera impresión de Manuel ha sido increíblemente buena y así lo ha demostrado al programa: “Cuando la he visto mi termostato se ha elevado”. Y por la parte de Mariluz, las sensaciones han sido algo diferentes: “No me transmite”.

La reacción del soltero ante su cita: "Esta mujer es una caja de gambas"

Ya desde la mesa donde están disfrutando de la cena, comienzan a conocerse mejor. Manuel, encantado con su cita, aprovecha cualquier momento de la cota para demostrarle cuánto le ha gustado; al hablar sobre la edad él le comenta que “la genética tuya es como el vino de reserva. Lo pruebas y está mejor que el nuevo”.

Además, le ha explicado al programa que “esta mujer es una caja de gambas. Con 58 años esto no se encuentra todos los días”. Sobre las aficiones de cada uno, a Mariluz le gusta bailar bachata salsa e ir al gimnasio. En cambio, Manuel cuando le ha expresado su gran gusto por la música cofrade, la reacción de Mariluz no ha sido muy buena: “Mi hija me la pone hasta para comer. Soy más de ir a misa”

Además, explica que le “da coraje” que la gente en Semana Santa se implique tanto y luego durante todo el año no acudan a misa. Sobre sus anteriores parejas, ambos se han divorciado y aseguran la dificultad para encontrar una pareja hoy en día. Manuel en todo momento le demuestra lo mucho que le gusta, pero la soltera comenta al programa que “la esperanza es lo último que se pierde”, por lo que parece que por su parte la compatibilidad escasea.

El curioso baile entre risas de los solteros

Después de una cena donde Manuel no ha parado de elogiar a su cita, han podido acudir a una sala donde han compartido un baile en la que las risas de Mariluz han sido las grandes protagonistas. Mientras el soltero busca encarecidamente un mayor contacto con su cita, Mariluz se mantiene alejada porque no le “surgen las mariposillas, no voy a ir a más”

La decisión final de los solteros