Francisco y Reme cenan juntos en el restaurante del amor

Francisco tiene 69 años, pero confiesa que por dentro se siente como una persona de 45 años. Es pintor jubilad, se considera ''rockero hasta la muerte'' y llega al restaurante del amor porque no le ha ido nada bien con sus relaciones, cuenta que su primera mujer murió, y la segunda le dejó después de 11 años juntos.

Le gustaría conocer a una buena persona, que sea cariñosa y que se entiendan mutuamente. Cenará con Reme, una mujer de 59 años que confiesa que lleva sin tener sexo 17 años, aunque se considera muy fogosa si el hombre le atrae mucho.

Francisco y Reme se han sentado a cenar tranquilamente y ella le ha confesado que lleva 17 años sin tener relaciones sexuales y él se ha quedado sin palabras, pero Reme ha explicado el por qué al equipo de 'First Dates': ''Nadie se lo cree, pero yo me he dedicado a mi restaurante y a criar a mi hija''.

Francisco, por su parte le ha explicado su situación a su cita: ''Yo tampoco he tenido más parejas, soy viudo y divorciado'', y le ha contado a Reme que no es de salir mucho a las discotecas, algo en lo que ella ha estado de acuerdo, pero también le ha dicho que le gusta salir: ''Si salgo, bailo, me gusta la marcha''.

A Reme le ha gustado mucho su cita: ''En las ideas que tenemos él y yo, congeniamos perfectamente'', y le ha preguntado directamente por sus uñas pintadas: ''Eres rockero o eres hippie'', ''Yo en mi juventud me gustaba mucho el rock, estaba loco con las motos, pero me deshice de ella. Las uñas me gusta pintármelas'', le ha confesado él.

''Se te ve buena persona y sincera, como yo'', le dice Reme a Francisco, y él se lo ha confirmado: ''Es lo que me gusta a mí, ser buena persona''. Su cena ha ido viento en popa, los dos han disfrutado mucho, pero a Reme le sigue echando para atrás que Francisco tenga barriga.

Tras la cena, ambos se han ido al fotomatón del restaurante, pero se han negado a darse un beso para la foto, algo que ha enfriado un poco la cita, pero aún así han continuado riéndose y pasándoselo bien ¿Abandonarán juntos el restaurante del amor?

La decisión final

Francisco y Reme se han llevado muy bien, pero a Reme no le ha acabado de cuadrar del todo su cita: ''Lo que veo es que tengo otro prototipo de hombre, quiero ser tu amiga, si quieres nos damos el teléfono, pero para quedar porque a mi no me gusta engañar a nadie. Me ha faltado la chispa''.