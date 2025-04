Daniel es un chico con la agenda a tope de eventos, es ingeniero informático y trabaja en una consultoría. En el amor, no se queja, pero está buscando a alguien que se parezca a él y no ha tenido muchas parejas. Le gustaría que su cita en ‘First Dates’ sea muy parecido a él “ físicamente y sobre todo, mentalmente ”. Le gustan mucho los juegos de mesa, los musicales y los videojuegos. Aficiones parecidas a las de Álex , otro soltero del programa.

En el momento de pedir la cena, Jesús se ha puesto un poquito nervioso porque no estaba entendiendo la carta y no sabía qué pedirse “Soy un poco de paleto y no estoy entendiendo la carta, soy de un pueblo de Ciudad Real”. Daniel se ha reído y ha intentado explicarle sus dudas respecto al tataki y el gorgonzola “¡Qué vergüenza!”. Eso sí, ha aprovechado que había almejas en el menú para contarle a su cita que era bisexual y que tenía antojo de almeja “hace mucho que no como almejas”.