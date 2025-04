Una soltera de ‘First Dates’ consigue lo imposible: “Has hecho bailar a un vasco”

Álex se ha presentado en ‘First Dates’ como un chico sencillo “sin dobleces” y sobre todo sincero. Es informático y nos ha confesado que su trabajo es un coñazo, pero se lo pasa bien con la gente. Juega al baloncesto y sale a correr aunque no le guste “la vida es sufrir”. Carlos Sobera estaba flipando con su negatividad y él se ha echado a reír “hay que sufrir para que luego viajar por ejemplo te reconforte más”. No tiene un prototipo de chica, es más de sentir química o conexión con la persona. Le gustan las chicas dicharacheras “que me den vidilla porque soy un poco paradete”.