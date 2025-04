El soltero más crítico con la cena de ‘First Dates’: “Esto está frío”

Luis se dedica al mundo de la hostelería y quiere conocer cada detalle de los platos que sirve el restaurante de ‘First Dates’

Raquel, sobre el deseo sexual de su cita: “No me importaría tener un jacuzzi con Luis”

Un soltero alucina con las surrealistas mascotas de su cita en ‘First Dates’: “Y hormigas también”

Raquel se cambia mucho el color de pelo porque no le gusta ser igual que todo el mundo “me gusta ser diferente y me gustan los colores”. Está buscando a alguien y quiere una relación estable porque tiene un hijo. Le gustaría que su cita en ‘First Dates’ sea un tipo divertido con el compartir hobbies. Le gustan mucho las plantas “he llegado a tener 53” y la lectura. Puestos a pedir, le gustan más altos que ella, fuertecitos “que se cuiden, que sean coquetos”.

Luis, su cita en ‘First Dates’, lleva 8 años sin pareja porque sus tres hermanas son muy exigentes y siempre las pide consejo. Al verle, Raquel ha sentido que no se parecía nada a su prototipo de hombre, pero ha querido conocerle poquito a poquito. Han descubierto que los dos se dedican al mundo de la hostelería. A Luis tampoco le ha atraído el físico de Raquel, pero cuando ha comenzado a conocerla, la cosa ha cambiado. Una primera impresión que nada tiene que ver con la que ha tenido Kimberly con Pietro.

A Luis le ha sorprendido que le preguntaran por el postre antes de comenzar a cenar y ha querido saberlo todo sobre lo que iba a consumir. Se ha pedido una tarta de queso y ha querido saber si llevaba sirope, frutas… Las Gemelas se han reído ante tanta pregunta y él les ha explicado que al trabajar en la hostelería le gustaba conocer todos los detalles.

Raquel ha querido saber si le gustaba cocinar y cuáles eran sus aficiones. Él le ha confesado que le gustaban muchas cosas, pero que le gustaba mucho comer, ir a restaurante, disfrutar, pero lo de leer no iba con él “no he leído un libro en la vida”. Raquel se ha quedado muerta porque a ella le encanta la lectura “Que no se haya leído un libro en la vida”. El soltero estaba muy nervioso, pero ha querido ser sincero con su cita y le ha dicho que le estaba gustando mucho.

Cuando ha llegado la comida, los solteros lo han probado y han descubierto que ambos eran muy minuciosos con la comida y su trabajo. Luis le ha hablado de su pasión por el teatro y cómo se enamoró de una compañera durante un viaja a Túnez. El soltero no ha vuelto a sentir un amor tan intenso y le ha explicado a Raquel que para él es muy importante la energía y ella tenía “un aura que te cagas”. Eso sí, no ha querido saber qué pensaba Raquel de él.

Tras evaluar el segundo plato, Luis le ha dicho que era un poco tímido, pero que le parecía que habían hablado de los tres temas más importantes. Ella le ha dicho que no habían hablado de sexo y pasión. Él le ha dado la razón y le ha confesado que le gustaría tener un ratito de pasión en un jacuzzi. A Raquel le ha gustado mucho la idea y aunque no se lo ha dicho a él, nos ha confesado que no le importaría tener un jacuzzi con Luis.