Ángel es un apasionado de la meditación “es ponerte detrás de la mente y quedarte ahí, quieto”. Es un tipo tranquilo y espiritual que hace yoga y meditación “estoy en este camino que me ayuda a vivir”. En el amor, ha estado 38 años con su expareja, con quién actualmente vive, pero de la que lleva 9 años separados. Asegura que no es algo fácil, pero que con respeto todo es posible. Su expareja tiene 70 años, el 57 y a nivel convivencia se complementan muy bien .

No le gusta la promiscuidad y está buscando una relación estable. Acaba de salir de una época de sexo muy oscura y quiere centrarse en una única persona “quiero salir de todo esto”. José Antonio, su cita, es un tipo que valora mucho el silencio y la calma “hay días que ni pongo la tele, me gusta escuchar el sonido de los pájaros en el jardín”. Una vida que no tiene nada que ver con la de Mª Jesús.