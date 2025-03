La gran inquietud de una soltera al saber que su cita de ‘First Dates’ tiene una Vespa

Giorgio es un tipo que va corriendo delante de la edad “ veo la edad y digo ‘que no me pillen los años ”. Es argentino, de familia italiana, pero lleva más de 30 años en España, y es consciente de la fama que precede a los de su tierra . Le ha contado a Carlos Sobera que tenía muchas pasiones “leer, pintar…”, pero que realmente le enamora es su Vespa. Respecto a lo que busca en su cita, tiene claro que necesita a una mujer “educada, agradable, generosa, aventurera…”. Es un ligón en Vespa , pero “no cualquiera se sube”.

Los solteros han comenzado la cena hablando de trabajo y Mª Jesús le ha confesado que no trabajaba porque estaba estudiando el segundo año de Antropología. Él se ha sorprendido porque estaba a punto de apuntarse a estudiar Historia de Arte. Actualmente es diseñador gráfico y ha coincidido con su cita en que a los dos les gustaba mucho pintar. A Giorgio le apasiona viajar y se ha sorprendido al saber que a su cita le había entrado un poquito de miedo a volar con los años “ yo me presto a ser su comandante, que me coja de dónde quiera ”.

Al saber que la gran pasión de Giorgio era la Vespa, le ha saltado una gran inquietud “los cascos, ¿Cómo me van a quedar los cascos? No me sienta bien ningún sombrero, voy a parecer la Hormiga Atómica”. Hablando de amor, Mª Jesús le ha dicho que, para ella, el amor es lo que mueve el mundo junto con el sexo y el dinero. Giorgio se ha venido arriba y ha sentido que la cita comenzaba a ponerse interesante. Ella le ha explicado que había sido “muy sexual y muy pasional”, y que estaba deseando volver a serlo, pero claro “has estado con chavales que estaban muy bien y cuando ves lo que ten toca por edad… ¡Qué pereza!”. Giorgio ha sentido que no se lo ponía nada fácil, pero no se ha venido abajo.