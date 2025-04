Mariani alucina al escuchar a su cita decirle a la cara que tiene los ojos feos y se pone en pie llena de indignación

Paco Pepe ha llegado a ‘First Dates’ con el maletín de sus inventos, le ha entregado a Carlos Sobera una tarjeta de su empresa ‘Inventiberia’ y le ha dejado claro que cuando le toman por loco, él les dice que a Einstein, Tesla y Newton también decían lo mismo. El soltero le ha autoentrevistado y le ha contado al presentador que estaba trabajando en inventos para salvar la vida porque él sabía lo que era estar al borde de la muerte “un corazón mecánico, una doble válvula que impulsa, bañada en heparina, a un gusanillo que va limpiando los pulmones, un filtro para el riñón…”.

El presentador se ha interesado por el contenido del maletín del soltero y ha Paco ha sufrido un pequeño accidente con su teléfono móvil. Una pena porque él nos quería enseñar su invento para pegarlo a la ropa. Carlos Sobera no ha podido contener la risa al ver que el inventor llenaba la barra de ‘First Dates’ con sus inventos “Es muy difícil encontrar una mente abstracta como la tuya. El genio no nace, el genio se nace”.

Mariani, su cita y vieja conocida del programa, tiene 58 años, varias enfermedades y ha sufrido hasta un ictus, pero ella se ve estupenda. Al ver el invento que su cita le había dejado en la barra, ha pensado que su cita era poeta igual que ella, pero al verlo en blanco ha sentido que era algo absurdo “A mí no me gustan las cosas en blanco”. Carlos Sobera ha querido saber si no le llamaba la atención que el papel estuviera colgado y se ha muerto de la risa cuando la soltera le ha dicho que parecía un jamonero “has sacado tu alma de poetisa”. De hecho, ella ha sentido que le había dejado un papel en blanco para que lo rellenaran con su historia de amor.

Mariani se desilusiona al ver a su cita: "No me atrae nada"

Al verla, Paco Pepe ha visto a una señora que combinaba muy bien su vestido largo, con su melena rubia y su bonita sonrisa, pero ella ha visto a un hombre bajito que no le atraía para nada “lo siento mucho”.

Paco Pepe le ha explicado a Mariani que estuvo a punto de perder la vida y que desde entonces se dedicaba a inventar cosas para salvar la vida a los demás. Ella le estaba escuchando por pasar el rato y tenía claro que como todos sus inventos fueran como el del papel, le iba a dar un cero. Eso sí, se ha fijado en el cuerno que el soltero usaba como vaso y le ha pedido que le dejara probarlo. Mariani ha fingido que le gustaba y que le hubiera gustado que le pusieran otro a ella, pero era mentira “el invento me parece una puta mierda, como todo él. ¿Qué pinta un cuerno en ‘First Dates’?

El soltero le ha dicho que su negocio de inventor iba muy mal, pero que tenía la esperanza de que cuando triunfara uno, triunfaran todos. Mariani no ha querido quitarle importancia de primero, pero “cuando escuchas las gilipolleces que dices, ya lo sabes…”.

Mariani ha querido saber qué buscaba Paco Pepe de una mujer y él le ha dicho que buscaba una sonrisa y que se estaba acordando de unos ojos verdes que le volvían loco. La soltera ha flipado y le ha dicho que estaba metiendo la pata “me estás hablando de unos ojos verdes cuando tienes delante los míos que son marrones” y él ha sido muy claro “sí y tan feos cómo los míos”. Mariani no daba crédito y le ha dicho que era un poco insulto y que no entendía que estuviera haciendo algo así “Tú sabes la cantidad de tíos que se pelearían por conquistar a este pedazo de mujer”.

Paco Pepe acaba con la paciencia de Mariani: "A la mierda"

Estaba indignadísima y le ha dejado claro que ella estaba sola porque quería “Anda, a la mierda”. Paco Pepe no lo ha pillado y le ha empezado a hablar de sus dos mejores momentos de pasión y ella le ha frenado en seco “según ha ido transcurriendo la cena, ha ido cagándola más y más. Yo no sabía ni qué hacer. Me ha reventado la paciencia este tío”.

En el reservado, Mariani se ha lanzado a la bailar como una loca al ritmo de “Paco Pepe lo que te estás perdiendo”. Le ha invitado a seguirla y él no lo ha dudado “yo bailo mal, pero él me gana”. Les ha tocado darse un beso por sorpresa y Mariani le ha frenado en seco “un beso, no un lametón”. La soltera tenía la sensación de que su cita había venido “a ver qué tonta cae, y esta de tonta no tiene un pelo”.