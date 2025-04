El surrealista motivo de Carolina para no besarse en la primera cita: “Y si me pega el…”

Carolina teme que su cita le pegue alguna enfermedad extraña con un besito, descubre cuál es su motivo

El soltero más crítico con la cena de ‘First Dates’: “Esto está frío”

Carolina está orgullosa de estar dónde está “soy una mujer completa y busco a un señor que me trate como una reina”. Es funcionaria, humana, tolerante, chapada a la antigua “me gustan los hombres más caballerosos, más tradicionales”. Según le ha contado a Carlos Sobera no le gustan las prisas de los hombres de hoy en día “lo que quieren es mojar el lápiz”. A ella no le gusta el feminismo, es más de la igualdad “no vamos a decir que el hombre y la mujer son iguales porque no lo somos”. El presentador le ha pedido que escribiera en un papel tres características que tuviera su cita y ella las ha tenido claras “caballeroso, con iniciativa y de derechas”.

Antonio, su cita, ha entrado en ‘First Dates’ hablando francés y con la sensación de que viajar tanto le ha hecho cambiar su forma de ser “ser más afable, comprensivo…”. Carlos Sobera le ha enseñado las tres características que buscaba su cita en un hombre y él ha alucinado “¡Hostias!”. Antonio le ha dicho al presentador que tiene a la derecha, pero que no es un “derechón, soy liberal”.

Al verse por primera vez, Carolina se ha fijado en sus deportivas blancas “me ha llamado la atención y me ha gustado su estilo más casual” y él ha alucinado con su belleza. La cena ha comenzado hablando de sus lugares de residencia y Carolina le ha dicho que vivía en Castellón, pero que era malagueña. Antonio es murciano, pero ha vivido muchos años en Ecuador, Argentina…

El soltero le ha contado que acababa de formar una empresa con su excuñado, que llevaba 18 años separado y que tenía 57 años. Ella ha querido que le adivinara la edad para saber si era caballeroso y Antonio ha salido airoso. Además, al saber que era funcionaria le ha dicho “me caso contigo”.

Antonio y Carolina han abierto la caja de los truenos y han comenzado a hablar de feminismo antes del segundo plató “yo pienso que lo de hoy es hembrismo, empoderamiento, me van a caer tortas por todos los lados. La peor enemiga de una mujer siempre es una mujer. Hay envidias, el hombre no tiene esa maldad. La frialdad que tienen las mujeres no la tienen los hombres, yo prefiero de jefe a un hombre…”. Antonio no le ha dado la razón ni se la ha quitado porque a él “lo del feminismo, me la refanfinfla”.