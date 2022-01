Mariani no se va a morir si no encuentra el amor: "Tengo consoladores en la mesita de noche"

Francisco ha tenido que esperar bastante a su cita en 'First dates'. Ya se le había acabado la cerveza cuando por fin Mariani ha llegado al restaurante del amor.

En el amor, no está muy segura si va a encontrar a un hombre que consiga conquistarla, "llevo cinco años que cerré la llave de mi corazón y la tiré", ha asegurado.

Eso sí, ella lo tiene muy claro, si no lo encuentra en 'First dates', ya sí que sí que va a pasar de los hombres, pero a Mariani no le importa porque "tengo consoladores en la mesita de noche".