Ana María ha empezado contando a Carlos Sobera que estaba viuda desde hace 11 años y que no había sido muy feliz en su matrimonio, uno de los motivos era que su marido era impotente . El presentador le ha prometido que iba a conocer a alguien especial, y quizás con el que podía sentir algo. Pero no ha sido así.

Ha sido verle y casi sale corriendo. "Ay, no me gusta", ha asegurado tapándose la cara mientras Matías la observaba en la barra. Por su parte, Juanjo siempre había soñado con encontrar a su princesa, algo que todavía no había sucedido.

La comensal ha intentado disimular como ha podido pero antes las cámaras de 'First dates' se ha confesado lo que le había parecido su cita, y ha sido muy directa y clara, "por dios, me muero, antes me tiro al tren. No estoy tan desesperada", ha asegurado. Aún así ha intentado conocer a Juanjo, pero enseguida se ha dado cuenta que no estaban hechos el uno por el otro.