En el amor, no tiene todavía una idea muy hecha de lo que está buscando, pero siente que hay que estar en los momentos más bajos de la persona “eso es el amor”. Ágata , su cita, se ha fijado en Roger nada más entrar y no ha tenido más opción que decirle al presentador que era un chico muy mono. Tiene claro que la gente que esté relacionada con el mundo FIFA, diga palabras como “ Tete, Bro o nos vemos en el gym a las tres ” no tiene nada que hacer con ella. Y por supuesto, la gente de derechas sin razonamiento crítico tampoco .

Los solteros no sabían cómo comenzar la cita, Roger le ha dicho que la hablara de algo que le apasionaba y ella le ha dicho que tenía muy clara su ideología. Él ha querido saber qué pensaba de la independencia de Cataluña y Ágata le ha dicho que no creía en la independencia “ prefiero una buena España republicana y de izquierdas ”. Él le ha dicho que sí era independentista y ella ha flipado porque nunca había tenido una cita en la que después de “u n ¡Hola! Venga un ¿A quién votas? ”.

Roger le ha dado la opción de cambiar de tema, pero ella no ha querido y le ha explicado su teoría marxista de que “un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser nunca libre”. Ella lo ha entendido y ha querido romper la tensión hablándole del Barça “ soy muy de fútbol y pienso ‘Pobre Barça, contra quién va a jugar ”. Una actitud que a Roger le ha gustado mucho porque la ha visto muy abierta de mente.

Hablando de música se han sentido en la misma onda y han coincidido en varios grupos que no son muy de su edad. Hablando de cine, Ágata le ha dicho que le gustaba el cine, pero que no tenía nada especial. Él le ha hablado de los clásicos y le ha confesado que le apasionaba el cine soviético.

Ágata le ha contado que era bisexual, pero que había estado con más hombres porque era más fácil ligar con chicos. Él también es bi, pero también tira más por las chicas. El soltero no ha tenido ningún problema en confesarnos que había sentido un flechazo y que al mirar a Ágata se ponía nervioso y no pensaba con claridad.

El soltero tenía pánico a que Ágata le diera calabazas delante de todo el mundo y le ha propuesto pactar la respuesta que se iban a dar en la decisión final. Ella le ha dicho que le parecía bien y que por el momento ella no tenía motivos para no repetir la cita en Barcelona. Algo que a Roger le ha sorprendido porque sentía que Ágata jugaba en otra liga.

En el reservado, les ha tocado besarse como si fuera el fin del mundo y no han perdido el tiempo. Al principio, a Ágata no le ha gustado como besaba Roger “no metía lengua y a mí me gusta que metan lengua, pero lo hemos arreglado”. Los solteros han probado la intimidad total y han continuado con los besos.