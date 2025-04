A Lourdes no le gustan ni las uñas de las manos de su cita: “No me gusta nada de él”

Francisco, al saber lo que busca Lourdes en un hombre: “Cumplo todos los requisitos”

Una soltera provoca a Carlos Sobera con sus postres eróticos: “Son 16 centímetros”

Lourdes tiene claro que da miedo a los hombres porque la ven una tía segura y echada para delante “se sienten inferiores”. Está prejubilada, trabajaba en banca, escribe poesía, novela, canciones… En el amor, es un poco exigente y le gustan los hombres elegantes “me gustan los hombres que se cuiden”. Además, le llaman la atención los hombres emocionales, lo del físico no es tan importante.

Francisco, su cita, ha sido abogado toda la vida y ahora disfruta de su tiempo libre, que dedica a ir a ver a su hija, ir a comer o darse un paseo en bicicleta. Ha venido a ‘First Dates’ con el pelo pelirrojo, pero nos ha confesado que se va tiñendo de varios colores “soy muy presumido, me gusta cambiar”. Una cualidad que también tiene Miguel.

Carlos Sobera le ha presentado a Francisco y le ha pedido que se fijara en su color de pelo y ella ha sido sincera “No, pero será un placer conocerle”. Lourdes no quería engañar a nadie y es que no le había gustado nada el físico de Francisco “los pantalones, la camisa, la barriga…”. Francisco sin embargo, estaba encantado con su cita en ‘First Dates’.

A Lourdes no le gusta nada el físico de su cita: "Ni las uñas"

Mientras esperaban la cena, Lourdes le ha contado que ella estaba prejubilada y Francisco le ha confesado que él no estaba jubilado, pero sí retirado, aunque no tenía la edad de jubilarse. Ella ha sentido que no era un hombre cuidado “está gordito, no se cuida”. Lourdes le ha dicho que ella se dedicaba a escribir, componer y que dedicaba su vida al arte. A él, le ha gustado mucho porque le ha parecido una mujer culta e interesante. De hecho, le ha gustado mucho un poema que le ha leído.

A ella no le estaba gustando nada de él “ni lo dedos ni las uñas, nada, soy muy observadora y me fijo en todo”. La soltera ha querido hablar del amor y le ha dejado claro a su cita que no había tenido mala suerte, pero que no había encontrado a alguien que cubriera todas sus necesidades. Busca a un hombre sensible, con su nivel cultural y sobre todo, que no le de chascos cuando ella le muestra su sensibilidad. Unas características que Francisco ha sentido que cumplía a la perfección.

Lourdes le ha dicho que tenía dos hijos y ha alucinado al saber que su cita no descartaba ser padre porque a ella le parecía una aberración “No les crítico, pero me parece una equivocación”. En el reservado, los solteros se han atrevido a cantar en el karaoke y Francisco ha flipado con el dominio de la canción de su cita. Ella ha sentido que su cita cantaba fatal y que había destrozado la canción.