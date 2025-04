Su lema en el amor, no le ha salido nada bien en el amor y según nos ha contado es que le ha dedicado más tiempo al Barça que al amor , y que ha estado tanto con chicas como en chicos. El presentador le ha propuesto recibir a su cita cantando el himno del Barça y a Miriam le ha parecido genial . Algo parecido a lo que hizo este soltero .

A Cristina , su cita, le llaman ‘ Cris del mini’ porque iba al estadio en su coche. Al ver a Miriam cantando el himno del Barça ha flipado y se ha puesto a cabecear su balón de fútbol y cantar con ella a coro, el himno se su equipo. A Miriam le ha gustado mucho que compartieran su pasión por el Barça , pero físicamente no se ha sentido atraída por Cristina.

La soltera le ha contado que le gustaba mucho el fútbol femenino , pero Miriam le ha dicho que no lo había visto nunca y que no le atraía para nada, ella era más del fútbol grande.

En la mesa, la solteras han continuado con el monotema del Barça y Miriam le ha dicho que no era socia y que notaba que había gente que la quería ofender con ese detalle. Su cita lo ha entendido y le ha dicho que ella se besaba el tatuaje del escudo cada vez que escuchaba eso de “madridista el que no vote”. Miriam le ha advertido que el Barça era su pasión y Cristina le ha dicho que ella no dejaba de hacer otras cosas por ver un partido “lo veo después”.