A Freddy siempre le ha gustado llevar melena “sobre todo, sentir el viento , cuando te pega por detrás y te tapa la cara, te da por un lado”. La música para él es muy especial y aunque si tiene que elegir se queda con el heavy, también ha descubierto que le gusta el punk y el rock duro “Hay una canción que dice ‘vicio, vicio, sin vicio no puedo estar , con la música para mí es un poco eso”. En este momento de su vida, está buscando un vida tranquila y relajada .

Le gustaría encontrar a una mujer que comparta esa tranquilidad y que sea igual de tolerante que él “yo no soporto nada que no quiera soportar, eso de tú soportas esto y yo lo otro, no”. Nada que ver con la pareja de la mesa de al lado .

Sonia, su cita, es una mujer a la que le gusta más que le follen la mente a que le follen el cuerpo. Al ver la blanca melena de Freddy ha exclamado un “¡Uf!” y es que ha sentido que su cita iba a ser un tipo, al menos, con aspecto peculiar. Ella es también una mujer peculiar, pero tiene la sensación de que igual se le notaba un poquito menos “no me esperaba el aspecto que he visto… Me han traído un viejo rockero, de los que nunca mueren”.