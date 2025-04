Laura vive una cita completamente opuesta a la que vive Kike. Descubre cómo han sido las realidades de estos dos solteros en ‘First Dates’

Kike se ha sincerado en su presentación en ‘First Dates’ y nos ha confesado que siempre ha sido una persona “propensa a cagarla de alguna manera”. Le gustan las mujeres que se parezca a él “sentirme reflejado”, según le ha contado a Carlos Sobera quiere sentirse como la letra de una canción de Eternal “te miro y me veo”. El soltero siente que es como un osito de peluche y asegura que la gente le dice que puede ser el yerno perfecto.

Laura, su cita, es una chica selectiva y no ha conocido a nadie que cuadre con ella. Tiene ganas de experimentar y vivir la experiencia. Carlos Sobera ha tenido un lapsus con la chaqueta de la soltera, pero superado el momento, ella ha tenido claro que Kike no le gustaba. Más que por el físico, ha sentido que su actitud no era la que buscaba. Él es de Orcasitas y él de Vallecas “primos hermanos, desde mi ventana veo tu barrio”. Un poquito más separados que los solteros de la mesa de al lado.

A Laura no le gusta ni el físico ni la actitud de Kike

Matías les ha traído un coctel y ha sentido que le gustaba mucho la sonrisa que su cita le estaba provocando, pero más bien, Laura le estaba mirando a él. Kike le ha contado el típico chiste del zoo y le ha gustado mucho que ella se lo supiera porque parecían estar en la misma onda. A ella le gustan los chistes malos, pero ha sentido que no veía al cuento ese chiste.

Laura ha querido saber qué estaba buscando y se ha quedado fría cuando él le ha soltado su teoría sobre la canción de Eternal. Ella lo ha visto muy intenso y le ha confesado que nunca había tenido pareja, que era una chica muy tranquila y que buscaba a un compañero “que aporte”. Kike ha sentido que eso mismo era lo que él estaba buscando “creo que podemos ser es 50-50 que estoy buscando”. No cree en las parejas que se tratan como animales de compañía.

Kike hace verdaderos esfuerzos para “no cagarla” con su cita en ‘First Dates’

En mitad de la cena, Laura se ha ido al baño para contarle a su amiga que su cita no le estaba gustando y que era un tipo raro, pero no de los que a ella le gustan. Mientras, Kike le confesaba a Cristina que Laura le estaba gustando mucho y que se estaba esforzando para no cagarla con ella porque le estaba gustando mucho.